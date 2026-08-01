باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماه‌ها درگیری در خاورمیانه باعث شده است که پنتاگون با کاهش چشمگیر ذخایر موشک‌های دفاع هوایی رو‌به‌رو شود و برنامه‌ریزان نظامی را به این فکر انداخته است که آیا آمریکا می‌تواند سرعت فعلی حملات تلافی‌جویانه‌ی خود را حفظ کند یا خیر.

داده‌های گردآوری‌شده توسط مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نشان داد که ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا پیش از درگیری، از حدود ۲٬۳۰۰ فروند به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش یافته است.

سطح موجودی سامانه‌های دفاع هوایی تاد (THAAD) نیز کاهشی موازی داشت و از ۴۵۲ به کمتر از ۲۷۸ فروند رسید.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، CSIS هشدار داده است که بازسازی این ذخایر حیاتی ممکن است حداقل سه سال زمان ببرد و این نگرانی را ایجاد کرده است که توانایی نظامی آمریکا برای حفاظت از پرسنل و تأسیسات خود در خارج از کشور، در صورت بروز بحرانی جداگانه در مناطقی مانند اقیانوس آرام، با تردید مواجه شود.

این گزارش افزود که پنتاگون برای جبران این کمبودها، مبلغ ۱۸٫۲ میلیارد دلار از بودجهٔ ۶۷ میلیارد دلاری پیشنهادی اضطراری خود برای سال مالی ۲۰۲۶ را به طور ویژه به تأمین موشک‌های جایگزین پاتریوت، موشک‌های کروز تاماهاوک نیروی دریایی و سامانه‌های تاد اختصاص داده است.

این گزارش همچنین افزود که مهمات ارزان‌تر با قیمت ۶۰۰٬۰۰۰ دلار یا کمتر، نیمی از کل تسلیحات درخواستی در بودجهٔ مقدماتی سال ۲۰۲۷ نیرو‌های مسلح را تشکیل می‌دهند.

پیشنهاد ۱۸٫۲ میلیارد دلاری «بر تسلیحات شاخصی متمرکز است که قانونگذاران، مقامات پنتاگون و تحلیلگران گفته‌اند آمریکا به طرز خطرناکی با کمبود آنها مواجه است.» تا ۵٫۷۵ میلیارد دلار به رهگیر‌های سامانه تاد (THAAD)، ۵٫۵۷ میلیارد دلار به رهگیر‌های تقویت‌شدهٔ موشک پاتریوت (MSE) و ۱٫۹ میلیارد دلار به سامانه‌های استاندارد-۶ (SM-۶) اختصاص خواهد یافت. پنتاگون همچنین قصد دارد موشک‌های کروز تاماهاوک و موشک اصابت دقیق (PrSM) را که «برای اولین بار در نبرد علیه ایران استفاده شد»، خریداری کند.

نیویورک تایمز پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به طور خصوصی هشدار داده است که از سرگیری عملیات جنگی گسترده علیه ایران می‌تواند ذخایر رهگیر‌های در دسترس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) را به طرز خطرناکی کاهش دهد. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این گزارش را رد کرد و گفت که ارتش «بسیار بیشتر از» مهمات مورد نیاز خود را در اختیار دارد.

منبع: فاکس نیوز