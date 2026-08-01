باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره عملیات جاده‌ای پلیس راه شمال استان از توقیف یک دستگاه کامیون به رانندگی یک دختر جوان فاقد گواهینامه خبر داد.

سرهنگ محمدی گفت: علیرغم توصیه‌های مکرر باز هم برخی افراد بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند وسایل نقلیه را در اختیار فرزندان کم سن و سال و فاقد گواهینامه خود می‌گذارند.

وی با اشاره به احتمال وقوع حوادث مرگبار و غیر قابل جبران به سبب همین نوع سهل انگاری‌ها افزود: اینبار تیم پلیس راه مستقر در محور جوپار یک دستگاه کامیون با رانندگی یک دختر جوان زیر ۲۰ سال را توقیف و از ادامه مسیر این راننده فاقد گواهینامه جلوگیری کردند.