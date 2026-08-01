باشگاه خبرنگاران جوان - تاج‌الدین صالحیان اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا صبح امروز نزدیک به دو میلیون رفت و آمد از مرز مهران ثبت شده است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته نیز ۱۰۳ هزار و ۵۱۴ خروج و ۱۶۰ هزار و ۴۴۴ ورود زائران ایرانی ثبت شده است.

صالحیان ادامه داد: بیش از دو هزار زائر تبعه بیگانه نیز در این مدت از مرز مهران وارد یا خارج شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاتداری و سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام جمع کل ترددها در ۲۴ ساعت گذشته ( ۹ مرداد) را افزون بر ۲۶۶ هزار زائر ذکر کرد.

وی ترددهای مرز مهران از ساعت صفر بامداد تا صبح امروز را ۷۰ هزار اعلام کرد که از این تعداد ۲۰ هزار زائر خارج و نزدیک به ۵۰ هزار نیز وارد شدند.

ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این استان را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به حدود ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی تردد کردند.

منبع ایرنا