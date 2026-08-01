شهروندخبرنگار ما تصاویری از ادای احترام کودکان و دانش آموزان شهر دیزج دیز در مسیر کاروان اربعین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مسیر نورانی راهپیمایی اربعین حسینی، کاروان جوانان و نوجوانان شهر دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور در عمود ۱۶۸، با اقدامی فرهنگی و نمادین، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب را گرامی داشتند. در این مراسم که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان و پیوندمیان پیام قیام حسینی با ارزش‌های ایثار و شهادت برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل کیف‌های مدرسه به نشانه دانش‌آموزان شهید، ضمن عزاداری و ذکر مصیبت در سوگ سرور و سالار شهیدان، با آرمان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

ادای احترام دانش آموزان دیزج‌دیز در پیاده‌روی اربعین به نوگلان شهید میناب

ادای احترام دانش آموزان دیزج‌دیز در پیاده‌روی اربعین به نوگلان شهید میناب

ادای احترام دانش آموزان دیزج‌دیز در پیاده‌روی اربعین به نوگلان شهید میناب

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برچسب ها: اربعین حسینی ، مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری
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