شهروندخبرنگار ما تصاویری از ادای احترام کودکان و دانش آموزان شهر دیزج دیز در مسیر کاروان اربعین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مسیر نورانی راهپیمایی اربعین حسینی، کاروان جوانان و نوجوانان شهر دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور در عمود ۱۶۸، با اقدامی فرهنگی و نمادین، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب را گرامی داشتند. در این مراسم که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان و پیوندمیان پیام قیام حسینی با ارزش‌های ایثار و شهادت برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل کیف‌های مدرسه به نشانه دانش‌آموزان شهید، ضمن عزاداری و ذکر مصیبت در سوگ سرور و سالار شهیدان، با آرمان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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