باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، امروز شنبه دهم مرداد، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و دمای بیشینه در بیشتر مناطق افزایش خواهد یافت.

در مناطق شرقی استان، به‌ویژه در ساعات روز، وزش باد گرم و خشک، احتمال بروز گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست. همچنین در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی بشاگرد و ارتفاعات شمالی، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و گاه تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امروز در مناطق دریایی استان وزش باد سطحی مورد انتظار است و توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی با احتیاط تردد کنند.

از اوایل روز یکشنبه یازدهم مرداد، با تغییر جهت جریان‌ها و افزایش وزش باد جنوب‌شرقی در دریای عمان تا تنگه هرمز، شرایط دریا نسبتاً مواج خواهد شد. بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج به ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

وزش باد نسبتاً شدید جنوب‌شرقی تا روز سه‌شنبه سیزدهم مرداد ادامه دارد؛ بنابراین به شناورهای سبک، صیادی و تفریحی توصیه می‌شود طی این مدت از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان انجام شود.

از نظر دمایی نیز روند افزایش دما، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش‌بینی می‌شود. شهروندان باید از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات ظهر، خودداری کرده و در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

منبع :اداره‌کل هواشناسی هرمزگان