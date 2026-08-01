در گذاری از وضعیت پراکنده به ساختار متمرکز، آکادمی جدید بوکس با امکانات مدرن و زیرساخت‌های حرفه‌ای افتتاح شد تا مسیر استعدادیابی و آماده‌سازی قهرمانان را هموار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بوکس سال‌ها در ایران با استعداد‌های پراکنده و ظرفیت‌های بالقوه شناخته می‌شد، اما هیچ‌گاه صاحب یک خانه اختصاصی نبود؛ جایی که مسیر رشد، تمرین، استعدادیابی و آماده‌سازی در یک ساختار منسجم دنبال شود. امروز این اتفاق افتاده است.

این آکادمی با ۲۰۰۰ متر مربع فضا، طبقات کارکردی و امکانات هتلینگ، اداری، آموزشی و خدماتی، یعنی یک رشته از وضعیت «پراکنده» به وضعیت «متمرکز» انتقال یافته است و این همان نقطه‌ای محسوب می‌شود که ورزش قهرمانی از آن جان می‌گیرد: و فرصت تمرکز، ثبات و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را پدید می‌آوزد.

این افتتاح را نمی‌توان جدا از روندی دید که طی هفته‌های اخیر در وزارت ورزش و جوانان شکل گرفته است. تنها یک هفته پیش سالن ۶ هزار نفری کرج افتتاح شد؛ سازه‌ای که برای میزبانی رویداد‌های بزرگ طراحی شده و ظرفیت استان البرز را در ورزش حرفه‌ای ارتقا می‌دهد. این دو افتتاح پشت سر هم، نشانه‌ای از یک رویکرد روشن و قابل‌پیگیری در مدیریت ورزش کشور است.

در شرایطی که نشست‌های تخصصی وزیر با فدراسیون‌ها در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا به شکل منظم ادامه دارد و عملاً به عنوان بازنگری در مسیر قهرمانی، تعیین اولویت‌ها و هم‌راستایی برنامه‌ها با واقعیت‌های فنی هر رشته محسوب می‌شوند، هم‌زمان ستاد ملی توسعه ورزش‌های پایه المپیکی و مدال‌آور نیز فعال شده است؛ ستادی که اگر درست عمل کند، می‌تواند فاصله میان استعداد‌های پایه و تیم‌های ملی را کاهش دهد.

در چنین بستری، افتتاح یک آکادمی تخصصی بوکس معنای دیگری پیدا می‌کند:
اینکه وزارت ورزش توجه به زیرساخت را نه به عنوان «پروژه عمرانی»، بلکه به عنوان پیش‌نیاز قهرمانی تعریف کرده است.
ورزش بدون زیرساخت، شبیه ساختن تیم ملی روی زمین‌های خاکی است؛ ممکن است استعداد‌ها بدرخشند، اما دوام نمی‌آورند.

زیرساخت، امکان می‌دهد برنامه‌ریزی فنی معنا پیدا کند؛ مربی بداند تیمش کجا تمرین می‌کند، ورزشکار بداند در چه شرایطی آماده می‌شود، و فدراسیون بتواند مسیر رشد را از پایه تا قهرمانی طراحی کند. این همان حلقه‌ای است که سال‌ها در بسیاری از رشته‌ها مفقود شده بود.

افتتاح آکادمی بوکس، در کنار سالن ۶ هزار نفری کرج در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که نگاه وزارت ورزش و جوانان به توسعه قهرمانی از سطح «حمایت‌های مقطعی» عبور کرده و به سمت ساختن زیرساخت‌های پایدار حرکت کرده است؛ زیرساخت‌هایی که نه برای یک دوره مدیریتی، بلکه برای نسل‌های بعدی ورزشکاران باقی می‌مانند.

این مسیر اگر ادامه یابد، می‌تواند ورزش ایران را از چرخه نوسانی «موفقیت‌های موردی» خارج کند و به سمت تولید مستمر مدال ببرد؛ همان هدفی که ستاد ملی توسعه ورزش‌های پایه و نشست‌های تخصصی فدراسیون‌ها بر آن تأکید دارند.

در نهایت، افتتاح آکادمی بوکس یک پیام روشن دارد:
ورزش قهرمانی زمانی جان می‌گیرد که صاحب خانه شود؛ و امروز بوکس ایران صاحب خانه شده است.

برچسب ها: احمد دنیا مالی ، بوکس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آقای وزیر نگاهی به وضعیت بد جودو بنداز حال فدراسیون جودو خوب نیست به علت عدم مدیریت
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Iran (Islamic Republic of)
حامد
۲۲:۰۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که حق بچه های مردم را از مسابقات استانی می‌خورند تا کشوری
تا تیم ملی
هیچ فایده ای ندارد .
ما چقدر در استانمون حقمون را خوردند
خداوند از هبچکدومشون نگذره
امیدوارم هر کسی حق را در هر ورزشی ناحق می‌کنه
اون حق رو از حلقوم بچه هاشون و خانواده هاشون بیرون بکشه خداوند متعال
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مدیران فدراسیون جودو بجای حرف و وعده و وعید از بوکس یاد بگیرند .
۰
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