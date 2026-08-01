باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان، با حضور جمعی از اسکیت‌بازان مستعد پسر و دختر کشور در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف و مواد تعیین‌شده به رقابت پرداختند تا برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت بپردازند.

در پایان رقابت‌ها نفرات برتر مواد مختلف به شرح زیر معرفی شدند.

*اسامی نفرات برتر بخش پسران:

در رده سنی ۲۰۱۶ و ماده ۱۰۰ متر، ابوالفضل فامیلی از مازندران با کسب عنوان نخست بر سکوی قهرمانی ایستاد، آرسام گلچین و پرهام ملکی، هر دو از اصفهان، به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۷ و ماده ۱۰۰ متر نیز مهراد مهرداران از هرمزگان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، ابوالفضل یحیی‌پور از مازندران نایب‌قهرمان شد و سام ناصر فلاح از تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۶۰ متر رده سنی ۲۰۱۸، تژاو افسر از هرمزگان، سید محمد دستغیب از فارس و رهام هاتفی از البرز به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در ماده ۶۰ متر رده سنی ۲۰۱۹، آبتین جونبخش از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، ارشا مجتهدی و سید فرهام موسوی، هر دو از مازندران، دوم و سوم شدند.

در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۸، ماهور قربانی از اصفهان قهرمان شد، آرش جباری از استان مرکزی در جایگاه دوم قرار گرفت و امیررهام کشاورزی از تهران عنوان سوم را کسب کرد.

در همین ماده و در رده سنی ۲۰۱۹ نیز محمدنیکان نوروزی از همدان، سهند احمدنیا از فارس و سپهر پناهی از اصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در ماده ۱۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۶، آرسام گلچین و امیرعلی اشرف از اصفهان به ترتیب اول و دوم شدند و محمدطاها دیانت‌پور از تهران در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در ماده ۱۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۷، ماهور فاضلی، طاها صادقی و محمد محمدی به ترتیب هر 3 ورزشکار از اصفهان عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی ۲۰۱۹ و ماده ۱۰۰ متر، آبتین جونبخش از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، آرشا مجتهدی از مازندران دوم شد و سهند احمدنیا از فارس در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۸ و ماده ۱۰۰ متر نیز سیدمحمد دستغیب از فارس بر سکوی نخست قرار گرفت، ماهور قربانی از اصفهان دوم شد و ویهان عزیززاده از تهران عنوان سوم را کسب کرد.

همچنین در رده سنی ۲۰۱۷ و ماده ۲۰۰ متر، مهراد مهرداران از هرمزگان به مقام قهرمانی رسید، ماهور فاضلی از اصفهان نایب‌قهرمان شد و ابوالفضل یحیی‌پور از مازندران در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۶ و ماده ۲۰۰ متر نیز پارسا فتاحی از اصفهان موفق به کسب عنوان نخست شد، علیرضا هوشنگی دیگر نماینده اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و شهراد قانون از مازندران مقام سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، سید سروش عطیفه از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، امیرپرهام ابراهیمی از مازندران دوم شد و آراد علی‌اکبرپور از استان مرکزی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳، اریو پاکنهاد از تهران جایگاه نخست را به دست آورد. ارشیا وفایی از خراسان شمالی و ایلیا دری دولت آبادی از تهران رده دوم و سوم را تصاحب کردند.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴،محمد متین عبادی از اصفهان به مقام نخست رسید، ماهان چوپانی چای‌دره از خراسان رضوی نایب‌قهرمان شد و پرهام مرادی از تهران مقام سوم را کسب کرد.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵ نیز کیارش محمدی از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، امیرعباس ستوده از فارس دوم شد و عمادنصرولی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۲۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، محمدرضا درافشانیان و سینا مشایخی، هر دو از استان فارس، به ترتیب مقام‌های نخست و دوم را کسب کردند و امیرحسین قیومی از تهران سوم شد.

در ماده ۲۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵، محمدمهزیار ترشابی از کرمان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، محمدماهان فیضی از البرز دوم شد و رهام حاتمی از اردبیل در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در ماده ۳۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، فواد نصرولی از اصفهان قهرمان شد، علیرضا استانی بخشایش و ایهان پیری‌نیا، هر دو از آذربایجان شرقی، به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در ماده ۲۸۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳، محسن علی‌بابایی از فارس به مقام نخست رسید، ایلمان حائری از آذربایجان غربی دوم شد و امیرمرادی قهدریجانی از اصفهان در جایگاه سوم ایستاد.

در ماده «وان‌لپ» رده سنی ۲۰۱۲، سید سروش عطیفه از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، آراد علی‌اکبرپور از مرکزی دوم شد و امیرپرهام ابراهیمی از مازندران در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۳، آریو پاک‌نهاد از تهران بر سکوی نخست ایستاد، رادین کهن‌راد از فارس دوم شد و ایلیا دری دولت‌آبادی از تهران مقام سوم را کسب کرد.

در رده سنی ۲۰۱۴، آرتین قربانی از هرمزگان به مقام نخست رسید، امیرعلی نصیری از تهران دوم شد و اروین افتخار فسایی از فارس عنوان سوم را از آن خود کرد.

در رده سنی ۲۰۱۵ نیز محمدماهان فیضی از البرز مقام نخست را به دست آورد، رادمهر یوسفی دهقی از اصفهان دوم شد و کیارش محمدی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در ماده ۶۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، فواد نصرولی از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، علیرضا آستانی از تبریز عنوان دوم را کسب کرد و ایهان پیری‌نیا از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۵۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳، محسن علی بابایی، ایلمان حایری و عرشیا از استان های فارس، آذربایجان غربی و خراسان شمالی به ترتیب جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در ماده ۴۸۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، محمدرضا درافشانیان از فارس عنوان نخست را کسب کرد، سینا مشایخی از فارس دوم شد و امیرحسین قیومی از تهران مقام سوم را به دست آورد.

در ماده ۴۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵، ادیان طهماسبی از فارس به عنوان قهرمانی رسید، رهام حاتمی از اردبیل نایب‌قهرمان شد و محمدعرفان فاطمی از اصفهان در جایگاه سوم ایستاد.

*بخش دختران:

در ماده ۶۰ متر رده سنی ۲۰۱۸ نیز سلنا مهدی‌نیا از مازندران به مقام نخست رسید، نیلا مسعودی از البرز دوم شد و سیده لیانا قائمی از قزوین عنوان سوم را کسب کرد.

در ماده ۶۰ متر رده سنی ۲۰۱۹، نازنین فخرایی از فارس عنوان نخست را به دست آورد، شهزاد طباطبایی از خراسان رضوی دوم شد و دیا خزائی‌پول از مازندران در جایگاه سوم ایستاد.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۶، یاس اسکندری از البرز، یسنا رازانی از اصفهان و حُسنا یوسفی فعال از اردبیل به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۷ نیز گلناز سادات نوده فراهانی از تهران اول شد، دنیز واحدی از مازندران در جایگاه دوم قرار گرفت و آوا یوسفیان از اصفهان سوم شد.

همچنین در رقابت ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۸، سیده لیانا قائمی از استان قزوین موفق به کسب مقام نخست شد. سلنا مهدی‌نیا از استان مازندران در جایگاه دوم ایستاد و نیلا مسعودی از استان البرز عنوان سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در رقابت ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۹، آوینا صادقی از استان تهران بر سکوی نخست ایستاد. هانیه احمدی از استان اصفهان عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و مانلی شهرابی از استان تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در رده سنی ۲۰۱۶ ماده ۲۰۰ متر، یاس اسکندری از البرز بر سکوی نخست قرار گرفت. نفس پیمانی از اصفهان عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و پانیذ فیروزی‌فر، دیگر نماینده اصفهان، در رده سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۷ ماده ۲۰۰ متر، گلناز سادات نوده فراهانی از تهران عنوان نخست را به دست آورد. هانا مشایخی از مازندران در جایگاه دوم ایستاد و دنیز واحدی، دیگر نماینده مازندران، مقام سوم را کسب کرد.

در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۸، یکتا یزدان‌پناه از فارس بر سکوی نخست ایستاد، هستی قره‌باغی از تهران دوم شد و ناردین جانی‌پور از البرز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۹، تارا اسدی از مازندران قهرمان شد، هانیه احمدی از اصفهان مقام دوم را کسب کرد و نازنین فخرایی از فارس سوم شد.

در رقابت ماده ۱۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۶، نفس پیمانی از استان اصفهان عنوان نخست را به دست آورد. هانا نعمت‌الهی از استان فارس در جایگاه دوم ایستاد و ملیسا احمدی از استان اصفهان نیز مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

در ماده ۱۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۷ نیز سارینا زینلی ده‌رجبی از اصفهان، مانلی قراگزلو از تهران و مهیاس احمدیان جونقانی از اصفهان به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، آترین معزی‌فر از تهران به مقام قهرمانی رسید، هستی نوفلاح از البرز نایب‌قهرمان شد و سلاله جنگی از تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۳ این ماده، روژان باباملکی از فارس عنوان نخست را به خود اختصاص داد، نیکا نیرومندی از تهران دوم شد و پرنیان نبئی، دیگر نماینده تهران، مقام سوم را کسب کرد.

در ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، باران قاسمی از البرز بر سکوی نخست ایستاد، فاطیما کلانتری از مازندران عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و نیوشا دادگرنیا از اصفهان سوم شد.

در رده سنی ۲۰۱۵ نیز پرنیا بهروبنمار از البرز قهرمان شد، سلدا شهبازیان از اردبیل در جایگاه دوم قرار گرفت و زهرا امینی از اصفهان به مقام سوم رسید.

در ماده ۲۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، درسا تکلو از البرز عنوان نخست را از آن خود کرد، نازلی نقدی از تهران دوم شد و آوا فتحی‌برفه از کرمان در جایگاه سوم ایستاد.

در ماده ۲۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵ نیز آرمیتا غفاری از فارس به مقام قهرمانی دست یافت، سلدا شهبازیان و یسنا میرزایی، هر دو از اردبیل، به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ماده ۳۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، ویانا سادات میرناصری از مرکزی عنوان قهرمانی را به دست آورد، وندا آل‌یاسین از مرکزی نایب‌قهرمان شد و عسل حیدری هراتمه از اصفهان مقام سوم را کسب کرد.

در ماده ۲۸۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳ نیز شارمین سیمانور از اردبیل بر سکوی نخست ایستاد، سیده روشانا عبدالله‌زاده از تهران دوم شد و آیلین رجبی از البرز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده وان‌لپ رده سنی ۲۰۱۲، هستی نوفلاح از البرز به مقام نخست رسید، سلاله جنگی از تهران دوم شد و آترین معزی‌فر از تهران در رتبه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۳ این ماده، آیلین رجبی از البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد، نازنین‌زهرا پینه‌دوز تجددی از آذربایجان شرقی دوم شد و سیده روشانا عبدالله‌زاده از تهران به مقام سوم رسید.

در ماده وان‌لپ رده سنی ۲۰۱۴، باران قاسمی از البرز نخست شد، پارمیس جعفری از فارس در جایگاه دوم ایستاد و فاطیما کلانتری از مازندران عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی ۲۰۱۵ نیز پرنیا بهروبنمار از البرز بر سکوی نخست قرار گرفت، نازنین‌زهرا حسینی از تهران دوم شد و ستایش اسدی از آذربایجان غربی در جایگاه سوم ایستاد.

در ماده ۶۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲، ویانا سادات میرناصری از مرکزی به مقام قهرمانی رسید، وندا آل‌یاسین از مرکزی نایب‌قهرمان شد و عسل حیدری از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۵۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳، شارمین سیمانور از اردبیل عنوان نخست را به دست آورد، زهرا صیادی شهرکی از اصفهان دوم شد و سورا نعمتی‌زاده از البرز مقام سوم را کسب کرد.

در ماده ۴۸۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، نگار میرخانی دلیگانی از اصفهان قهرمان شد، درسا تکلو از البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و نازلی نقدی از تهران سوم شد.

در ماده ۴۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵ نیز یسنا میرزایی از اردبیل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، یسنا اکرمی‌مقدم از فارس نایب‌قهرمان شد و بارانا درویشیان از تهران در رتبه سوم ایستاد.