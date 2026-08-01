باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی‌اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت مدیریت سهام عدالت، روند آزادسازی این سهام و ضرورت افزایش شفافیت در عملکرد شرکت‌های مرتبط گفت: سهام عدالت از منابع بسیار قابل توجه کشور به شمار می‌رود و تقریباً همه مردم ایران به نوعی با این موضوع درگیر هستند و سهامدار محسوب می‌شوند لذا وقتی با یک موضوع عام‌المنفعه و دارای منافع عمومی مواجه هستیم، طبیعی است که باید سازوکار اداره آن نیز کاملاً شفاف، روشن و قابل رصد باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار کرد: لازم است برای مدیریت سهام عدالت یک سازوکار دقیق طراحی و تنظیم شود به گونه‌ای که همانند یک داشبورد مدیریتی شفاف و یک ویترین کاملاً قابل مشاهده برای مردم عمل کند تا همه بدانند به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه چه اتفاقی در این منابع و دارایی‌ها رخ می‌دهد. مردم باید بدانند عملکرد بنگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی که متعلق به سهام عدالت هستند چگونه است و چه میزان سودآوری و چه نوع مدیریتی بر آن‌ها حاکم است.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه مدیریت این مجموعه‌ها تصریح کرد: سازوکار مدیریتی سهام عدالت باید اصلاح شود. اگر این سهام متعلق به مردم است، خود مردم نیز باید در نظارت بر آن نقش داشته باشند همچنین انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره باید بر پایه شایستگی، تخصص، سلامت، تعهد و دانش اقتصادی انجام شود تا افراد کارآمد و متخصص مسئولیت اداره این مجموعه‌های اقتصادی را برعهده بگیرند.

رنجبرزاده اضافه کرد: هیئت‌مدیره‌ها باید با همین نگاه انتخاب شوند و تمام نیروهای انسانی، فنی و تخصصی که در مسیر اداره این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند نیز باید براساس معیارهای حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرند. مدیریت منابعی با این گستردگی نیازمند تخصص، سلامت و پاسخگویی است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری وجود داشته باشد البته شاید یکی از دلایل کم‌توجهی به این مسئله آن باشد که ذی‌نفعان آن محدود نیستند و گستره‌ای ملی دارد. از طرف دیگر، سهم هر فرد از منافع سهام عدالت شاید به تنهایی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در زندگی روزمره او نداشته باشد، اما در مقیاس کلان، منابع بسیار بزرگی در اختیار این مجموعه قرار دارد و هرگونه انحراف در مدیریت آن می‌تواند آثار مخرب و گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس تأکید کرد: باید با هر سازوکاری، گروهی از فرهیختگان، کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد و مدیریت گرد هم بیایند و شیوه مدیریت منابع، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با سهام عدالت را به‌صورت دقیق تدوین کنند. این نقشه راه می‌تواند زمینه نظارت مؤثر، تصمیم‌گیری صحیح و حرکت رو به جلو را فراهم کند تا این دارایی ملی به بهترین شکل ممکن اداره شود.

این نماینده مجلس می‌گوید در نهایت، این دارایی متعلق به مردم است و نباید به حال خود رها شود. تجربه برخی مجموعه‌های مردمی مانند تعاونی‌ها نشان داده است که هر جا مشارکت مردم و نظارت عمومی کمرنگ شده، زمینه بروز مشکلات نیز فراهم شده است. در حوزه سهام عدالت نیز باید مشارکت مردم و نظارت عمومی تقویت شود تا چنین آسیب‌هایی تکرار نشود.

رنجبرزاده با اشاره به نقش مجلس در اصلاح فرآیندهای موجود گفت: مجلس شورای اسلامی در صورت نیاز باید نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کند تا نظارت‌ها دقیق‌تر، سازوکار انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شفاف‌تر و فرآیند مدیریت این دارایی ملی پاسخگوتر شود. همه این موارد باید با یک طراحی مناسب انجام گیرد تا مطالبات مردم به درستی پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: متأسفانه گاهی صدای مردم در این حوزه آن‌گونه که باید شنیده نمی‌شود، زیرا همان‌طور که اشاره کردم، شاید سهم هر فرد از منافع سهام عدالت به تنهایی چندان چشمگیر نباشد و به همین دلیل مطالبه‌گری گسترده‌ای نیز شکل نگیرد، اما در سطح کلان کشور با منابع بسیار بزرگی روبه‌رو هستیم که حتماً باید تحت کنترل، نظارت مستمر و مدیریت شفاف قرار داشته باشند تا منافع واقعی آن به صاحبان اصلی این دارایی، یعنی مردم، بازگردد.