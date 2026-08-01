رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد، از امدادرسانی آتش نشانان در ۱۴۳ حادثه مختلف در تیرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عنایت الله راهنورد گفت: در تیر ماه امسال، آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد به شش مصدوم در ۱۴۳ حادثه امدادرسانی کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: ۱۱۶ مورد عملیات امداد و نجات و ۲۷ مورد عملیات اطفای حریق از ماموریتهای امدادی آتش نشانان در ماه گذشته بود.
وی افزود: آتش سوزیها در ناحیه غرب، خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، منظریه و فن آوران رخ داد.
راهنورد ادامه داد: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.
وی از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگسازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند و زحمات نیروهای خدوم سازمان آتشنشانی را کاهش دهند.