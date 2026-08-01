شهردار شیراز از افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های شاخص شهری در آستانه هفته دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان در صیانت از عزت و امنیت میهن اسلامی، بر ضرورت پاسداشت سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی، تقویت انسجام ملی و تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان تأکید کرد.

او افزود: امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید مجید کاظمی عقاب تیزپروازی بود که با رشادت‌های مثال‌زدنی همچون امیر سرلشکر شهید عباس دوران، در سفر بی‌بازگشت خود برای دفاع از وطن افتخاری بزرگ آفرید و شهادت این دلاورمرد رشید اسلام را به خانواده معزز ایشان و مردم شریف شیراز تسلیت می‌گویم.

او با تأکید بر ضرورت همدلی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام و وحدت ملی افزود: ما برای عبور از چالش‌ها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.

اسدی بیان کرد: مدیریت شهری در راستای رویکرد محله و مسجد‌محوری، اهتمام ویژه‌ای به توسعه خدمات در محدوده ۵۷ هکتاری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی- شاهچراغ علیه‌السلام دارد و اجرای طرح هشت‌بهشت برای ارتقای جلوه بصری و تقویت گردشگری مذهبی میان آستان احمدی و محمدی (ع) و حرم حضرت سید علاءالدین حسین (ع) از اولویت‌های شهرداری شیراز است.

او بیان کرد: شهرداری شیراز طی چهار ماه اخیر ۲۵ مرحله افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های شهری را با موفقیت پشت سر گذاشته است که این دستاورد‌ها بدون همراهی مردم میسر نبود.

شهردار شیراز تأکید کرد: در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متعددی از قبیل تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با قابلیت آبیاری ۳۰۰ هکتار فضای سبز، شهر آبی، باغ ۲۳۰ هکتاری اکوپارک ایرانیان، سالن‌های ورزشی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و مخازن آب خواهیم بود و این مسیر خدمت‌رسانی با جدیت ادامه می‌یابد.

او همچنین از زحمات دولتمردان و استاندار فارس در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان سپاسگزاری کرد و گفت: امیدواریم با افتتاح این طرح‌های زیربنایی، گام مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهر برداشته شود.

شهردار شیراز در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری، نماز جمعه را تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی مردم و مسئولان دانست و ابراز امیدواری کرد: با وحدت رویه موجود و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان، شیراز بیش از پیش در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گیرد.

لازم به ذکر است، در این آیین از تلاش‌ها و اقدامات ارزنده محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، تقدیر به‌عمل آمد.

گفتنی است، تداوم سنت حسنه خدمت و پاسخگویی در سنگر نماز جمعه، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، بسترساز تحقق عدالت در توزیع خدمات شهری و اجرای طرح‌های تحول‌آفرینی است که هویت اصیل شیراز را در تراز جهانی و در مسیر شکوفایی روزافزون قرار می‌دهد.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: شهردار شیراز ، هفته دولت ، تحول آفرین ، افتتاح طرح
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