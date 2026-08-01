باشگاه خبرنگاران جوان - عباس فتحی،مدیرکل بیمه سلامت استان قم ضمن گرامیداشت هفته حمایت از بیماران هموفیلی و قدردانی از زحمات انجمن هموفیلی استان در پیگیری مشکلات این گروه از بیماران اظهار کرد:جمعیت بیماران خاص تحت پوشش بیمه سلامت استان به یک هزار و ۲۸۸ نفر می‌رسد که از این تعداد ۶۲ نفر مبتلا به هموفیلی هستند.

او افزود: سال گذشته بیش از چهار میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان برای درمان بیماران هموفیلی تحت پوشش این استان هزینه شده است.

خدمات گسترده بیمه‌ای از داروی تخصصی تا توانبخشی

مدیرکل بیمه سلامت استان تأکید کرد که ارائه پوشش بیمه‌ای نقش مهمی در کاهش بار مالی خانواده‌ها، تسهیل دسترسی به داروهای حیاتی و خدمات تخصصی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بیماران هموفیلی ایفا می‌کند.

فتحی خدمات تحت پوشش بیمه سلامت به این گروه از بیماران را شامل داروهای تخصصی، تزریق فاکتور، فیلتر خون، تزریق فسفر و ریفامپیسین داخل مفصلی، تزریق خون و فرآورده‌های خونی، آزمایشات مرتبط با بیماری، آزمایش ژنتیک، تشخیص پیش از تولد هموفیلی، تعویض مفصل، نمونه‌برداری از پرزهای کوریونی، خدمات بستری، پرتو پزشکی، خدمات پزشک، توانبخشی، روانشناسی، تجهیزات و اندام مصنوعی برشمرد.

آمار تفکیکی بیماران خاص/ ۶۰۹ بیمار ام‌اس در قم

او آمار بیماران نشان‌دار شده صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در استان را ۲۷ هزار و ۵۶۹ نفر اعلام کرد و گفت:جمعیت بیماران خاص استان قم،به تفکیک شامل ۶۲ نفر هموفیلی، ۸۱ نفر تالاسمی، ۱۶۴ نفر پیوند کلیه، ۳۷۲ نفر دیالیز و ۶۰۹ بیمار ام‌اس است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تصریح کرد: حدود ۱۳۱ گروه بیماری شامل بیماران سرطانی، قلبی، هموفیلی، تالاسمی، کلیوی، پیوند کلیه، هپاتیت و اتیسم نیز عضو این صندوق هستند.

تأکید بر پیشگیری و درمان به‌موقع

فتحی خاطرنشان کرد :هموفیلی یک بیماری خاص و پرهزینه است و نیازمند درمان‌های مستمر و مراقبت‌های ویژه است و صندوق بیماران خاص با پوشش این خدمات سعی دارد تا از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها جلوگیری کند و بهترین امکانات درمانی را برای بیماران فراهم آورد.

او پیشگیری از این بیماری و درمان به‌موقع آن را در بهبود کیفیت زندگی بیماران مؤثر دانست و تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند نقش حیاتی در زندگی این بیماران ایفا کند.

سامانه شبانه روزی ۱۶۶۶

مدیرکل بیمه سلامت استان در پایان گفت که سامانه تلفنی ۱۶۶۶ به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات، پیشنهادات و شکایات بیمه‌شدگان است و بیماران برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای می‌توانند از طریق سامانه شهروندی به نشانی BIMEHSALAMATIRANIAN.IR اقدام کنند.

منبع:روابط عمومی بیمه سلامت قم