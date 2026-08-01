رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز از استقرار و آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی و تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی این کلان‌شهر در مرز شلمچه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز، در بازدید از محل استقرار نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری شیراز در مرز شلمچه، با اشاره به آغاز عملیات خدمت‌رسانی این مجموعه اظهار کرد: در مرحله نخست، ۱۳ نفر از نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی به همراه پنج دستگاه خودروی تخصصی شامل یک دستگاه خودروی سنگین، دو دستگاه خودروی نیمه‌سنگین، یک دستگاه خودروی سبک تویوتا و یک دستگاه خودروی پشتیبان سوخت‌رسان به مرز شلمچه اعزام شده‌اند تا در ایام اربعین، خدمات ایمنی و امدادی مورد نیاز زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را ارائه کنند.

او با بیان اینکه این نیرو‌ها به صورت شیفتی تا پایان مراسم اربعین در منطقه حضور خواهند داشت، افزود: پس از پایان هفته نخست، گروه دوم متشکل از ۱۳ نفر جایگزین نیرو‌های اولیه خواهد شد تا خدمت‌رسانی بدون وقفه و با آمادگی کامل تا پایان ایام اربعین ادامه یابد.

خوشبخت با اشاره به جایگاه شهرداری شیراز به عنوان معین اصلی مرز شلمچه در حوزه آتش‌نشانی، تصریح کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تقسیم کار مناسبی میان تیم‌های عملیاتی مستقر در منطقه صورت گرفته و هماهنگی‌های لازم با آتش‌نشانی‌های خرمشهر، منطقه آزاد اروند، اروندکنار، تهران، ماهشهر و سایر تیم‌های حاضر برقرار شده است تا تمامی محدوده‌های مأموریتی به صورت منسجم تحت پوشش قرار گیرد.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز در ادامه با اشاره به اهمیت ایمنی پارکینگ بزرگ اربعین و مسیر‌های تردد زائران گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دسترسی خودرو‌های امدادی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و تیم‌های عملیاتی به صورت مستمر وضعیت پارکینگ‌ها، موکب‌ها و مسیر‌های منتهی به مرز را رصد می‌کنند.

او همچنین با تأکید بر لزوم رفع برخی چالش‌های موجود، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، ایجاد شبکه ارتباطی مشترک میان تمامی تیم‌های عملیاتی مستقر در مرز است تا در زمان وقوع حوادث، سرعت هماهنگی و اعزام نیرو‌ها افزایش یابد. این موضوع به صورت مکتوب پیگیری خواهد شد.

خوشبخت با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان شهرداری شیراز اظهار داشت: مجموعه آتش‌نشانی شهرداری شیراز در تمامی بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و سایر حوادث، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در مدیریت عملیات داشته و امروز نیز با همان روحیه جهادی در خدمت زائران حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گرفته است.

او در پایان ضمن تأکید بر رفع کمبود‌های احتمالی در حوزه اسکان، تجهیزات و امکانات رفاهی نیرو‌های عملیاتی، گفت: سلامت، ایمنی و آرامش زائران، اولویت اصلی ستاد اربعین شهرداری شیراز است و تلاش خواهیم کرد با پشتیبانی کامل از نیرو‌های مستقر، خدماتی شایسته به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: آتش نشانی ، شلمچه ، شیراز ، اربعین حسینی ، شهرداری شیراز
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