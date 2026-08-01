شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا مدعی شد که روسیه در حال ارائه اطلاعات الکترونیک به ایران است تا پدافند هوایی و دقت عملیاتی ایران را تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا در گزارشی مدعی شد روسیه در حال ارائه اطلاعات الکترونیک، از جمله اطلاعات ماهواره‌ای و اطلاعات سیگنال‌های مخابراتی، به ایران است که می‌تواند به تهران در تقویت پدافند هوایی و افزایش دقت عملیاتی نیرو‌های نظامی‌اش کمک کند. ادعا می‌شود که این اشتراک‌گذاری اطلاعات به تهران امکان می‌دهد تا شناسایی نیرو‌های آمریکایی را در طول عملیات هوایی بهبود بخشد و به طور بالقوه می‌تواند در مختل کردن «حرکت هواپیماها» و سایر سامانه‌های تسلیحاتی ساخته آمریکا مفید واقع شود.

ان‌بی‌سی نیوز که ادعا می کند این گزارش را به نقل از مقامات آمریکایی و اروپایی آگاه از این موضوع، منتشر کرده، معتقد است داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات سیگنال‌های روسی، ایران را به قابلیت‌های بیشتری برای حفاظت از دارایی‌های حیاتی نظامی، همراه با افزایش دقت حملات پهپادی و موشکی‌اش در میان تنش‌های جاری با ایالات متحده، مجهز می‌کند.

یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی که با این اطلاعات آشنایی دارند در اظهاراتی که صحت آن مشخص نشده به ان‌بی‌سی نیوز گفتند که مسکو اطلاعات الکترونیک را در اختیار تهران قرار داده است. این تحولات پس از ادعا‌های قبلی صورت می‌گیرد که روسیه اطلاعاتی را در مورد موقعیت نیرو‌های آمریکایی در غرب آسیا به اشتراک گذاشته است.

نه روسیه و نه ایران به طور عمومی در مورد گزارش‌شده اشتراک‌گذاری اطلاعات اظهار نظری نکرده‌اند و این ادعا‌ها به طور مستقل تأیید نشده‌اند.

گمانه‌زنی‌ها در مورد اشتراک‌گذاری اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که شراکت استراتژیک بین مسکو و تهران در حال تعمیق است. در ژانویه سال جاری، دو کشور یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کردند که همکاری‌های دفاعی، تجاری، انرژی و امنیتی را پوشش می‌دهد، اگرچه از ایجاد یک پیمان دفاعی متقابل رسمی کوتاه آمد.

مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین، روابط نظامی محکمی با تهران داشته است. دولت‌های غربی ایران را به تأمین پهپاد و سایر تجهیزات نظامی برای روسیه برای استفاده در اوکراین متهم کرده‌اند، اتهامی که هر دو کشور همواره آن را رد کرده‌اند.

علاوه بر این، روسیه پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، حمایت سیاسی قوی خود را از تهران ابراز کرده است.

منبع: ان بی سی نیوز

برچسب ها: ایران و روسیه ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
زلنسکی: اوکراین دیگر هیچ موشک پاتریوتی ندارد/ پس زلنسکی و اوکراین هر دو غلط می کنند با روسیه مبارزه و جنگ می کنند
۰
۵
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
من از روسیه بخاطر این کار صمیمانه تشکر می کنم
۰
۱
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United States of America
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
در جنگ حلوا پخش نمی کنند اگرهم داده باشد مرسوم جنگ هست چرا عوامل امریکا از هرجهات اطلاعت می دهند حالا روسیه وچین هم به ایران اطلاعت بدرد بخور بدهند مگر اشکالی دارد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ناتو، اوکراین، هر دو سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در منطقه بودن و هنوز هم هستند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
نیویورک‌تایمز: آمریکا با بمب یک تنی خانه‌ای در قشم را بمباران کرد
رسانه آمریکایی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و شواهد میدانی فاش کرد که حمله آمریکا به خانه‌ای در قشم با بمب ۲۰۰۰ پوندی(۹۰۰ کیلوگرمی) انجام شده؛ حمله‌ای متجاوزانه که جان سه عضو یک خانواده از جمله یک کودک را گرفت.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اوکراین جنایتکار به صورت غیر قانونی به کشورمان تجاوز و حمله کرده است و باید مجازات شود
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
۱۰ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که اوکراین جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون از انواع سلاح های و بمب های ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل علیه مردم روسیه و هم غیر نظامیان روسیه استفاده می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
زلنسکی: اوکراین دیگر هیچ موشک پاتریوتی ندارد/ پس زلنسکی و اوکراین هر دو غلط می کنند با روسیه مبارزه و جنگ می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دستش هم درد نکنه
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سند و مدرک ؟؟؟؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
حرف بدون سند و مدرک محکمه پسند باد هواست ولو درست باشه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
۱۰ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که اوکراین جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون از انواع سلاح های و بمب های ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل علیه مردم روسیه و هم غیر نظامیان روسیه استفاده می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
نیویورک‌تایمز: آمریکا با بمب یک تنی خانه‌ای در قشم را بمباران کرد
رسانه آمریکایی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و شواهد میدانی فاش کرد که حمله آمریکا به خانه‌ای در قشم با بمب ۲۰۰۰ پوندی(۹۰۰ کیلوگرمی) انجام شده؛ حمله‌ای متجاوزانه که جان سه عضو یک خانواده از جمله یک کودک را گرفت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تصاویری از ۴ شهید ایرانی حمله آمریکا و عربستان به کربلا
چهار ایرانی در پی حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا به کربلا شهید شدند.
و این در حالی است که متأسفانه دولت ناتوان و عاجز ایران هنوز هم پاسخ و جواب نداده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای و عملکرد و رفتار بی شرمانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار از سل ۱۳۹۷ تاکنون در مذاکره با ایران در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ناتو، اوکراین، هر دو سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در منطقه بودن و هنوز هم هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ناتو جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون عامل اصلی جنگ ناامنی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است و هم ناتو جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
زلنسکی: اوکراین دیگر هیچ موشک پاتریوتی ندارد/ پس زلنسکی و اوکراین هر دو غلط می کنند با روسیه مبارزه و جنگ می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
روسیه یک قدرت شرقی است چرا باید در جبه غرب و برای غرب بازی کند
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خوک کثیف ، به این سوال جواب بده ، چرا زلنسکی دلقک همواره به واشنگتن سفر می کند ! غیر از این است که شما پشتیبان او هستید ؟!
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