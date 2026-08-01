باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه انبیسی نیوز آمریکا در گزارشی مدعی شد روسیه در حال ارائه اطلاعات الکترونیک، از جمله اطلاعات ماهوارهای و اطلاعات سیگنالهای مخابراتی، به ایران است که میتواند به تهران در تقویت پدافند هوایی و افزایش دقت عملیاتی نیروهای نظامیاش کمک کند. ادعا میشود که این اشتراکگذاری اطلاعات به تهران امکان میدهد تا شناسایی نیروهای آمریکایی را در طول عملیات هوایی بهبود بخشد و به طور بالقوه میتواند در مختل کردن «حرکت هواپیماها» و سایر سامانههای تسلیحاتی ساخته آمریکا مفید واقع شود.
انبیسی نیوز که ادعا می کند این گزارش را به نقل از مقامات آمریکایی و اروپایی آگاه از این موضوع، منتشر کرده، معتقد است دادههای ماهوارهای و اطلاعات سیگنالهای روسی، ایران را به قابلیتهای بیشتری برای حفاظت از داراییهای حیاتی نظامی، همراه با افزایش دقت حملات پهپادی و موشکیاش در میان تنشهای جاری با ایالات متحده، مجهز میکند.
یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی که با این اطلاعات آشنایی دارند در اظهاراتی که صحت آن مشخص نشده به انبیسی نیوز گفتند که مسکو اطلاعات الکترونیک را در اختیار تهران قرار داده است. این تحولات پس از ادعاهای قبلی صورت میگیرد که روسیه اطلاعاتی را در مورد موقعیت نیروهای آمریکایی در غرب آسیا به اشتراک گذاشته است.
نه روسیه و نه ایران به طور عمومی در مورد گزارششده اشتراکگذاری اطلاعات اظهار نظری نکردهاند و این ادعاها به طور مستقل تأیید نشدهاند.
گمانهزنیها در مورد اشتراکگذاری اطلاعات در حالی مطرح میشود که شراکت استراتژیک بین مسکو و تهران در حال تعمیق است. در ژانویه سال جاری، دو کشور یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کردند که همکاریهای دفاعی، تجاری، انرژی و امنیتی را پوشش میدهد، اگرچه از ایجاد یک پیمان دفاعی متقابل رسمی کوتاه آمد.
مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین، روابط نظامی محکمی با تهران داشته است. دولتهای غربی ایران را به تأمین پهپاد و سایر تجهیزات نظامی برای روسیه برای استفاده در اوکراین متهم کردهاند، اتهامی که هر دو کشور همواره آن را رد کردهاند.
علاوه بر این، روسیه پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که تأسیسات نظامی و هستهای ایران را هدف قرار داد، حمایت سیاسی قوی خود را از تهران ابراز کرده است.
منبع: ان بی سی نیوز