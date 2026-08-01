باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سیامک ناصری، معاون تسهیلات تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعضای انجمن‌های تجارت الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان، با تشریح روند اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق نوآوری، بانک اقتصاد نوین و انجمن صنایع پیشرفته، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در دوم اسفند ۱۴۰۴ با هدف استفاده بهینه از منابع مالی و اهرم‌سازی سرمایه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین ۱۰ همت منابع مالی برای اعضای انجمن صنایع پیشرفته پیش‌بینی شده که شامل ۶ همت تسهیلات و ۴ همت ضمانت‌نامه و تعهدات است. در این مدل همکاری، یک سهم از منابع توسط اعضای انجمن، یک سهم از سوی صندوق نوآوری و شش سهم نیز از سوی بانک اقتصاد نوین تأمین می‌شود.

ناصری با اشاره به روند بررسی درخواست‌ها گفت: از مجموع ۵۵ شرکت دانش‌بنیان عضو انجمن، تاکنون ۱۸ شرکت درخواست دریافت تسهیلات ثبت کرده‌اند که از این تعداد، ۹ شرکت موفق به دریافت مصوبه شده‌اند و چهار شرکت دیگر نیز در نخستین کمیته آتی بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. همچنین دو درخواست به دلیل احراز نشدن اثربخشی تسهیلات قبلی و سه درخواست نیز به علت دریافت تسهیلات مشابه در ماه‌های اخیر از فرآیند بررسی خارج شدند.

معاون تسهیلات تجاری‌سازی صندوق نوآوری با بیان اینکه نخستین مصوبه این تفاهم‌نامه در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده است، خاطرنشان کرد: متوسط زمان ارزیابی درخواست‌ها حدود هفت روز کاری است و صندوق تلاش کرده با توجه به نیاز شرکت‌ها، فرآیند بررسی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. البته در ابتدای اجرای طرح، به دلیل رفت‌وبرگشت‌های متعدد با انجمن برای دستیابی به فرمول مورد توافق، زمان بررسی نخستین پرونده‌ها طولانی‌تر شد.

وی درباره معیار‌های صندوق برای تصویب تسهیلات اظهار داشت: اثربخشی تسهیلات قبلی، عدم دریافت هم‌زمان تسهیلات سرمایه در گردش مشابه، گذشت حداقل سه ماه از دریافت تسهیلات مشابه و همچنین وضعیت بدهی جاری شرکت‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هستند و در صورت وجود بدهی، مبلغ آن از سقف تسهیلات قابل پرداخت کسر می‌شود.

ناصری با اشاره به وضعیت مالی ۹ شرکتی که تاکنون موفق به دریافت مصوبه شده‌اند، گفت: مجموع درآمد این شرکت‌ها ۷.۷ همت، درآمد دانش‌بنیان آنها ۵.۸ همت و متوسط سهم فروش دانش‌بنیان از کل فروش نیز حدود ۷۵ درصد بوده است.

وی در ادامه با تشریح شیوه محاسبه سرمایه در گردش در صندوق نوآوری تصریح کرد: سرمایه در گردش در دو بخش «تثبیت تولید» و «رشد تولید» محاسبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر حفظ ظرفیت تولید سال گذشته، نیاز مالی شرکت‌ها برای افزایش تیراژ تولید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون تسهیلات تجاری‌سازی صندوق نوآوری افزود: در تعیین میزان تسهیلات، شاخص‌هایی نظیر نسبت‌های مالی، شرایط واقعی تولید، نرخ تورم، سابقه اعتباری شرکت در شبکه بانکی، رتبه اعتباری شرکت و مدیران و همچنین ارزش راهبردی پروژه‌ها در حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی، آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری، هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و بیوتکنولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اصلاح مدل محاسباتی صندوق گفت: بر اساس مدل پیشین و با نرخ تورم ۴۰ درصد، مجموع تسهیلات قابل پرداخت به ۹ شرکت حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد، اما پس از بازنگری و اعمال نرخ‌های جدید تورم، این رقم ابتدا به ۱.۲ همت و در نهایت با لحاظ نرخ ۶۶ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران به حدود ۱.۴ همت افزایش یافت.

ناصری تأکید کرد: در جلسات مشترک با مدیران بانک اقتصاد نوین، مدل محاسباتی صندوق مورد تأیید بانک قرار گرفت و به عنوان مدلی جامع و دقیق شناخته شد. در نهایت نیز پس از مذاکرات با انجمن، پیشنهاد شد شرکت‌هایی که دوره وصول مطالبات آنها بیش از ۱۸۰ روز است، تا سقف ۲۵ درصد درآمد دانش‌بنیان و شرکت‌هایی با دوره وصول مطالبات کمتر از ۱۸۰ روز، تا سقف ۲۰ درصد درآمد دانش‌بنیان مشمول دریافت تسهیلات شوند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد، فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به شرکت‌های دانش‌بنیان ساده‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر انجام شود و زمینه حمایت مؤثرتر از توسعه فعالیت‌های فناورانه این شرکت‌ها فراهم شود.