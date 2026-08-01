طرح جنجالی فیفا برای تأسیس یک شرکت تجاری و واگذاری بخشی از سهام آن، اختلاف میان فیفا، یوفا و حتی برخی دولت‌های اروپایی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- طرح جدید فیفا برای تأسیس یک شرکت مستقل تجاری و واگذاری بخشی از سهام آن به سرمایه‌گذاران، به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فوتبال جهان تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را آغاز «جنگ جهانی فوتبال» می‌دانند. نخستین مخالف جدی این طرح، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) بود. اختلافات دیرینه میان رئیس یوفا و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، باعث شد یوفا از همان ابتدا در برابر این تصمیم موضع‌گیری کند؛ اختلافی که ریشه آن تنها به مسائل فوتبالی محدود نمی‌شود و سال‌هاست بر روابط دو نهاد سایه انداخته است.

فیفا اما با تکیه بر حمایت کشورهای آسیایی، آفریقایی و فدراسیون‌های کوچک‌تر، امیدوار بود این طرح را به سرانجام برساند؛ چرا که وعده افزایش چشمگیر درآمد اعضا، به‌ویژه پرداخت‌های چند ده میلیون دلاری، برای بسیاری از کشورها جذاب است. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌ها، مخالفت‌ها تنها به یوفا محدود نماند. کنفدراسیون کونکاکاف و سپس برخی اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در صف مخالفان قرار گرفتند و جبهه‌ای گسترده‌تر علیه طرح فیفا شکل گرفت.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، ارتباط اقتصادی این پروژه با مجموعه‌ای وابسته به خانواده دونالد ترامپ است. منتقدان معتقدند سود اصلی این ساختار جدید به شرکت‌های نزدیک به خانواده ترامپ خواهد رسید و به همین دلیل، این طرح را اقدامی صرفاً اقتصادی و حتی سیاسی می‌دانند؛ موضوعی که فیفا آن را رد کرده است. در مقابل، فیفا با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که تأسیس این شرکت به معنای «فروش فوتبال» نیست و هدف از آن، افزایش منابع مالی و توزیع عادلانه‌تر درآمد میان اعضاست.

با ورود برخی سیاستمداران اروپایی به این پرونده، اختلاف میان فیفا و مخالفانش دیگر صرفاً یک مناقشه فوتبالی نیست و ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. اکنون باید دید در نبردی که یک‌سو درآمدهای کلان و سوی دیگر نگرانی درباره آینده مالکیت و مدیریت فوتبال قرار دارد، کدام جریان دست بالا را خواهد داشت.

برچسب ها: ترامپ ، جانی اینفانتینو ، فوتبال
خبرهای مرتبط
AFC نیز به جمع مخالفان طرح اینفانتینو پیوست
یوفا: در صورت تصویب طرح اینفانتینو مسابقات فیفا را تحریم خواهیم کرد
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
دنی ولبک به چلسی پیوست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد