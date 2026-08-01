باشگاه خبرنگاران جوان- طرح جدید فیفا برای تأسیس یک شرکت مستقل تجاری و واگذاری بخشی از سهام آن به سرمایه‌گذاران، به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فوتبال جهان تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را آغاز «جنگ جهانی فوتبال» می‌دانند. نخستین مخالف جدی این طرح، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) بود. اختلافات دیرینه میان رئیس یوفا و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، باعث شد یوفا از همان ابتدا در برابر این تصمیم موضع‌گیری کند؛ اختلافی که ریشه آن تنها به مسائل فوتبالی محدود نمی‌شود و سال‌هاست بر روابط دو نهاد سایه انداخته است.

فیفا اما با تکیه بر حمایت کشورهای آسیایی، آفریقایی و فدراسیون‌های کوچک‌تر، امیدوار بود این طرح را به سرانجام برساند؛ چرا که وعده افزایش چشمگیر درآمد اعضا، به‌ویژه پرداخت‌های چند ده میلیون دلاری، برای بسیاری از کشورها جذاب است. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌ها، مخالفت‌ها تنها به یوفا محدود نماند. کنفدراسیون کونکاکاف و سپس برخی اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در صف مخالفان قرار گرفتند و جبهه‌ای گسترده‌تر علیه طرح فیفا شکل گرفت.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، ارتباط اقتصادی این پروژه با مجموعه‌ای وابسته به خانواده دونالد ترامپ است. منتقدان معتقدند سود اصلی این ساختار جدید به شرکت‌های نزدیک به خانواده ترامپ خواهد رسید و به همین دلیل، این طرح را اقدامی صرفاً اقتصادی و حتی سیاسی می‌دانند؛ موضوعی که فیفا آن را رد کرده است. در مقابل، فیفا با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که تأسیس این شرکت به معنای «فروش فوتبال» نیست و هدف از آن، افزایش منابع مالی و توزیع عادلانه‌تر درآمد میان اعضاست.

با ورود برخی سیاستمداران اروپایی به این پرونده، اختلاف میان فیفا و مخالفانش دیگر صرفاً یک مناقشه فوتبالی نیست و ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. اکنون باید دید در نبردی که یک‌سو درآمدهای کلان و سوی دیگر نگرانی درباره آینده مالکیت و مدیریت فوتبال قرار دارد، کدام جریان دست بالا را خواهد داشت.