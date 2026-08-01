پیکر پاک شهید حافظ نظم و امنیت سینا سیاه‌نژاد عصر امروز شنبه ۱۰ مرداد در شهرستان صومعه سرا تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد از شهدای والامقام نظم و امنیت، از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۱۰ مرداد در شهرستان صومعه‌سرا برگزار می‌شود.

آیین تشییع این شهید گرانقدر از مقابل سپاه ناحیه شهرستان صومعه‌سرا آغاز شده و تا میدان بسیج ادامه خواهد داشت.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای روستای سادات‌محله در کنار سایر شهدای گرانقدر ایران عزیز آرام خواهد گرفت.

ستوان‌سوم شهید سینا سیاه‌نژاد هشتم مرداد در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، حین انجام مأموریت به شهادت رسید.

برچسب ها: شهادت ، تشییع
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