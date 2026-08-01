رئیس مرکز بهداشت بندرعباس از انجام یک‌هزار و ۳۳۱ نمونه‌گیری مالاریا در سه ماهه نخست امسال از افراد در معرض خطر این بیماری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر زائری، رئیس مرکز بهداشت بندرعباس گفت: در راستای اجرای برنامه ملی حذف مالاریا و پیشگیری از بروز طغیان این بیماری، طی سه ماهه نخست امسال یک‌هزار و ۳۳۱ نمونه‌گیری از افراد دارای سابقه سفر به مناطق مرزی و خارج از کشور انجام شده است.

وی افزود: مهاجران استان‌های مرزی و کشورهای مالاریاخیز نیز در گروه‌های هدف این غربالگری قرار داشتند.

رئیس مرکز بهداشت بندرعباس با اشاره به رفت‌وآمد مسافران، اظهار کرد: پایش مستمر و فعال و شناسایی سریع موارد مشکوک، به منظور حفظ دستاوردهای برنامه حذف مالاریا و جلوگیری از چرخش احتمالی انگل بیماری‌زا در هرمزگان و استان‌های همجوار، در اولویت قرار دارد.

زائری از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تب، لرز، سردرد و تعریق شدید، به‌ویژه پس از سفر به مناطق گرمسیری یا مرزهای شرقی، در سریع‌ترین زمان به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و دارویی مرتبط با بیماری مالاریا در مراکز بهداشت به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

منبع خبر:خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس

برچسب ها: مالاریا ، بندرعباس ، نمونه گیری
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