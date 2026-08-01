باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر زائری، رئیس مرکز بهداشت بندرعباس گفت: در راستای اجرای برنامه ملی حذف مالاریا و پیشگیری از بروز طغیان این بیماری، طی سه ماهه نخست امسال یکهزار و ۳۳۱ نمونهگیری از افراد دارای سابقه سفر به مناطق مرزی و خارج از کشور انجام شده است.
وی افزود: مهاجران استانهای مرزی و کشورهای مالاریاخیز نیز در گروههای هدف این غربالگری قرار داشتند.
رئیس مرکز بهداشت بندرعباس با اشاره به رفتوآمد مسافران، اظهار کرد: پایش مستمر و فعال و شناسایی سریع موارد مشکوک، به منظور حفظ دستاوردهای برنامه حذف مالاریا و جلوگیری از چرخش احتمالی انگل بیماریزا در هرمزگان و استانهای همجوار، در اولویت قرار دارد.
زائری از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تب، لرز، سردرد و تعریق شدید، بهویژه پس از سفر به مناطق گرمسیری یا مرزهای شرقی، در سریعترین زمان به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و دارویی مرتبط با بیماری مالاریا در مراکز بهداشت بهصورت رایگان ارائه میشود.
منبع خبر:خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس