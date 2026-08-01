رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران گفت: همزمان با آیین بدرقه زائران اربعین، ۶۰ دستگاه ون برای انتقال رایگان زائران به مرز مهران اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین بدرقه زائران اربعین حسینی در میدان آزادی تهران، ۶۰ دستگاه ون برای انتقال رایگان زائران به مرز مهران آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: این ناوگان از ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ از میدان آزادی به سمت مرز مهران حرکت خواهد کرد و تمامی علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات می‌توانند با حضور در محل برگزاری مراسم، از این خدمت رایگان بهره‌مند شوند.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران با دعوت از زائران برای حضور در میدان آزادی تأکید کرد: این اقدام در راستای تسهیل سفر زائران اربعین و ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برنامه‌ریزی شده و امیدواریم بتوانیم بخشی از مسیر خدمت به زائران را با افتخار انجام دهیم.

منبع: رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، زائران اربعین
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