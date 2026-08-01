باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اوجگیری موج بازگشت زائران اربعین حسینی، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با حضور در مرز بینالمللی مهران از اجرای گستردهترین طرح امداد و سلامت اربعین خبر داد و با اشاره به آمادهباش کامل ناوگان امدادی، گفت: بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس، ۴۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ فروند بالگرد، ۳۰ دستگاه موتورلانس و ۱۱۸ بیمارستان در سراسر کشور برای ارائه خدمات درمانی به زائران بسیج شدهاند.
وی همچنین از لغو مرخصی تمامی نیروهای اورژانس در ایام اربعین خبر داد و تأکید کرد که تمام ظرفیتهای امدادی کشور برای خدمترسانی شبانهروزی به زائران به کار گرفته شده است.
سؤال: با توجه به حجم بالای تردد زائران از مرز مهران، وضعیت خدمات درمانی و امدادی چگونه ارزیابی میشود؟
رئیس سازمان اورژانس کشور: مرز مهران همچنان اصلیترین گذرگاه تردد زائران اربعین است و تاکنون بیش از ۵۰ درصد زائران از این مرز عبور کردهاند. به همین دلیل تمرکز ویژهای بر تقویت خدمات درمانی و امدادی در این منطقه داشتهایم.
خوشبختانه با بهرهگیری از زیرساختهای درمانی مناسب استان ایلام، استقرار نیروهای متخصص، افزایش ظرفیت ناوگان امدادی و هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان، روند ارائه خدمات با سرعت، کیفیت و آمادگی مطلوب در حال انجام است و تلاش کردهایم هیچ زائری در شرایط اضطراری بدون خدمات درمانی باقی نماند.
سؤال: چه ظرفیتهایی برای پوشش امدادی اربعین در نظر گرفته شده است؟
رئیس سازمان اورژانس کشور: امسال یکی از گستردهترین عملیاتهای امدادی کشور در ایام اربعین اجرا شده است. بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در محورهای مواصلاتی، پایانههای مرزی و مراکز درمانی مستقر شدهاند. همچنین ۴۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس برای انتقال همزمان مصدومان یا بیماران، ۱۲ فروند بالگرد اورژانس برای انتقال سریع بیماران بدحال، ۳۰ دستگاه موتورلانس برای دسترسی سریع در نقاط پرتردد و ۱۱۸ بیمارستان نیز در آمادهباش کامل قرار دارند.
این ظرفیتها به گونهای طراحی شده که در صورت بروز هرگونه حادثه یا افزایش مراجعات درمانی، امکان پاسخگویی سریع و مؤثر وجود داشته باشد.
سؤال: درباره وضعیت نیروهای اورژانس در این ایام چه تدابیری اتخاذ شده است؟
رئیس سازمان اورژانس کشور: با توجه به حساسیت عملیات اربعین، مرخصی تمامی نیروهای اورژانس کشور لغو شده و همکاران ما به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند. این تصمیم با هدف حفظ آمادگی کامل عملیاتی و ارائه خدمات بیوقفه به زائران اتخاذ شده است.
تمامی نیروها با روحیه جهادی در میدان حضور دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن به نیازهای درمانی زائران پاسخ دهند.
سؤال: مهمترین هدف از این حجم از استقرار امکانات امدادی چیست؟
رئیس سازمان اورژانس کشور: هدف اصلی ما پیشگیری از بروز حوادث، کاهش زمان رسیدگی به بیماران، ارتقای ایمنی زائران و تسهیل سفر اربعین است. هرچه خدمات درمانی سریعتر و در دسترستر باشد، احتمال بروز عوارض ناشی از گرمازدگی، تصادفات یا بیماریهای ناگهانی کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل تلاش کردهایم تمامی حلقههای امداد، از محل استقرار نیروها تا انتقال بیمار به مراکز درمانی، به صورت منسجم و هماهنگ فعالیت کنند.
سؤال: آیا این آمادهباش پس از پایان اربعین نیز ادامه خواهد داشت؟
رئیس سازمان اورژانس کشور: بله؛ برنامهریزی ما تنها به ایام اربعین محدود نمیشود. پس از پایان عملیات اربعین نیز آمادگی کامل برای پوشش مراسمهای مذهبی بهویژه آیینهای ۲۸ صفر ادامه خواهد داشت تا خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه به مردم و زائران ارائه شود.
منبع تسنیم