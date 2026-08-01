باشگاه خبرنگاران جوان - مهراب بهرامی، مدیر اجرایی موکب میناب ۱۶۸، اعلام کرد که این موکب که در عمود ۱۶۸ مسیر نجف تا کربلا مستقر شده است، با تمرکز بر بازگویی جزئیات حمله تروریستی ارتش آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» میناب، به آگاهسازی زائران از جنایات رژیمهای تروریستی میپردازد.
بهرامی با اشاره به فعالیتهای این موکب افزود: گروه متخصص صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با اجرای برنامههای زنده و روایتگرایانه، حقایق این جنایت را برای زائران از ملیتهای مختلف بازگو میکنند. این موکب برای رساندن پیام شهدای دانشآموز به زائران بینالمللی، به صورت چندزبانه شامل زبانهای عربی، انگلیسی و اردو فعالیت میکند.
مدیر اجرایی موکب میناب ۱۶۸ با تشریح ظرفیتهای عملیاتی این مجموعه گفت: این موکب با حضور ۱۵ نیروی متخصص از جمله مجری، تصویربردار، کارگردان تلویزیونی و تیمهای فنی و پشتیبانی، فعالیت خود را از هفتم مرداد ماه آغاز کرده است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در زیرساختهای ارتباطی و اینترنت در عراق، اظهار داشت: با وجود محدودیتهای ارتباطی، تلاش میکنیم با برگزاری برنامههای منظم ۲۰ دقیقهای، تعامل مستمر با شبکههای تلویزیونی و رسانههای مختلف را فراهم کنیم تا روایتهای ماندگار شهدای میناب به گوش جهانیان برسد.
بهرامی در پایان تأکید کرد که این موکب تا روز اربعین در عمود ۱۶۸، به روایتگری حماسهی دانشآموزان شهید میناب برای زائران ادامه خواهد داد.
منبع :صداوسیمای مرکز خلیج فارس