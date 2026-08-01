باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رضایی گفت: ظرفیت اقامتی برای زائران پیاده طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در صورت شناسایی مکانهای جدید به ۱۳۰ هزار نفر هم قابل افزایش است.
وی بیان کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد امسال با رشد احتمالی ورود زائران پیاده به مشهد در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی خواهد داشت.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسانرضوی بیان کرد: تاکنون زائرانی از ۲۶ استان کشور در سامانه اینترنتی زائران پیاده به مقصد مشهد ثبتنام خود را قطعی کردهاند و با توجه به استقبال انجام شده مهلت ثبتنام تا روز سهشنبه، ۱۳ مرداد ماه ادامه دارد.
وی از زائران انفرادی نیز درخواست کرد برای بهرهمندی از خدمات ستاد، در کاروانهای مشخص شده در سامانه اینترنتی ثبتنام کنند و در صورت عدم امکان، مشخصات خود را در بخش «ثبتنام انفرادی» سایت بارگذاری کنند.
رضایی وی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سهولت تردد زائران، از کاروانهای مناطق دوردست خواست تا با کوتاه کردن مسیر پیادهروی، علاوه بر کاهش سختی سفر برای اعضای کاروان، به ستاد در جهت مدیریت و پوششدهی بهتر جادهای کمک کنند.
وی بیان کرد: شبکه گستردهای متشکل از ۳۶۰ ایستگاه صلواتی ثابت برای پذیرایی از زائران فعال شده است ضمن اینکه در مسیر استان های همجوار از جمله خراسان شمالی،جنوبی و سمنان بیش از ۱۳۰ ایستگاه صلواتی ثابت و سیار تا این لحظه برای خدمت رسانی به زائران پیاده مستقر شدهاند.
به گفته وی، علاوه بر این پیشبینیهای جامع برای تامین سرویسهای بهداشتی سیار، امکانات رفاهی و استقرار واحدهای آمبولانس در تمامی محورهای منتهی به مشهد مقدس صورت گرفته است تا زائران با کمترین دغدغه و سختی، به فیض زیارت حرم مطهر حضرت رضا (ع) نائل شوند.
منبع: ایرنا