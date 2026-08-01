مراسم گرامیداشت مقام شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان در موکب احباب الرضا (ع) در کربلای معلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت مقام شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان، با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای والامقام و قدردانی از صبر و استقامت بازماندگان آنها با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در موکب احباب الرضا (ع) در کربلای معلی برگزار شد.

 حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت عظیم راهپیمایی اربعین حسینی (ع) برای انتقال پیام ایثار و مقاومت به دنیا تأکید کرد و خواستار تلاش همه جانبه رسانه‌ای برای تبیین ابعاد دفاع مقدس سوم در این رویداد عظیم شدند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان سخنان خود، با ایراد پیامی به زبان عربی، از ملت شریف و دولت عراق به خاطر میزبانی بی‌نظیر و وفای به عهدشان در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تشییع رهبر شهید انقلاب صمیمانه تشکر کرد.

مجتبی امانی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان هم با روایت خاطره‌ای شنیدنی از سیدحسن نصرالله، فضای معنوی خاصی به مجلس بخشید. وی با اشاره به شهید فؤاد شکر، از آرزوی دیرینه این فرمانده برای نیل به شهادت گفت و نقل کرد که ایشان در سال‌های پایانی عمر، نگران تأخیر در این آرزو بود. 

امانی به اقدام خصمانه آمریکا علیه ناوچه «دنا» اشاره کرد و آن را اقدامی «ناجوانمردانه» خواند و یادآور شد: این ناو در حال مأموریت آموزشی و خارج از منطقه عملیاتی بوده و حتی تسلیحات جنگی نداشته است. وی همچنین با مروری بر دستاورد‌های جبهه مقاومت در تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر بر آرزوی دیرینه فتح بیت المقدس و ظهور منجی موعود تأکید کرد.

در پایان این آیین باشکوه، با اهدای لوح تقدیر از مقام والای خانواده‌های معظم شهدای ناوچه دنا تجلیل شد و این مراسم که در فضایی آکنده از معنویت و همدلی برگزار شد، با مداحی و عزاداری برای ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان حسین ابن علی (علیه السلام) به کار خود پایان داد.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: تجلیل از خانواده شهدا ، ناو گروه
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