باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی گفت: در میز خدمت قضایی سال گذشته ۸۲ خانوار که پس از جابهجایی ناشی از سیل در زمینهایی با خطر رانش اسکان داده شده بودند و سالها به دلیل ناایمن بودن محل سکونت و اختلاف میان دستگاههای اجرایی، بلاتکلیف مانده بودند، خواستار ورود دادگستری برای حل مشکل خود شدند.
آسیابی افزود: طی این سال ها، برخی از این خانوادهها ناچار شدند خانههای خود را ترک کرده بودند و برخی دیگر نیز به دلیل نداشتن توان مالی، همچنان در همان خانههای ناایمن زندگی کردند.
آسیابی افزود: با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، اختلاف میان دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد مسکن، شهرداری و دیگر نهادهای مسئول برطرف و روند اخذ مجوزهای لازم از مراجع کشوری تسریع شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از اخذ مجوزهای قانونی با پیگیریهای قضایی و بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده، زمینهای جایگزین پس از تفکیک، حداکثر تا یک ماه آینده به صاحبان آنها تحویل میشود و برای ساخت واحدهای مسکونی نیز تسهیلات بلندمدت در نظر گرفته شده است.
در همین چارچوب، رئیس کل دادگستری گلستان، درباره یکی دیگر از مشکلات شهر فراغی نیز دستور پیگیری پرونده ۲۱۵ واحد مسکونی محله پاشایی را صادر کرد و مقرر شد این پرونده با مدیریت حوزه قضایی پیشکمر، همکاری بنیاد مسکن و شهرداری و پس از بررسیهای کارشناسی، در مهلت مقرر تعیین تکلیف شود.
یکی دیگر از مطالبات مردم این منطقه نیز پیشتر به نتیجه رسیده است.
در دیماه سال گذشته، دادگاه بخش پیشکمر که از درخواستهای دیرینه ساکنان منطقه بود، فعالیت خود را در شهر فراغی آغاز کرد.
با راهاندازی این دادگاه، مردم ۳۸ روستا و شهر فراغی با جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر، دیگر برای پیگیری پروندههای قضایی خود نیازی به مراجعه به کلاله ندارند و دسترسی آنها به خدمات قضایی تسهیل شده است.
ساختمان حوزه قضایی بخش پیشکمر علیرغم اینکه هنوز چند ماه از زمان راه اندازی آن سپری نشده است اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و حداکثر تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
منبع: دادگستری