باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی مدیرعامل این شرکت، به همراه اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستانهای سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، با حضور در پستهای برق «دالین»، «سپیدان» و «تنگ تیزاب»، ضمن ارزیابی دقیق وضعیت شبکه در این مناطق سردسیر و گردشگرپذیر، بر ضرورت توسعه زیرساختهای انرژی برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد تأکید کردند.
نواب قائدی در این بازدید ضمن ارج نهادن به همت والای کارکنان صنعت برق، پایداری شبکه را ثمره تلاشهای شبانهروزی و ایثارگری همکاران در خط مقدم خدمترسانی دانست و اظهار داشت: تلاش برای نوسازی و ارتقای تجهیزات در این مناطق کوهستانی، گامی استراتژیک در جهت حفظ آسایش مردم است. عزم ما در صنعت برق، توسعه متوازن و تقویت تأسیسات است تا با نگاهی بلندمدت، انرژی پایدار و مطمئن برای توسعه بخشهای مختلف بهویژه قطبهای گردشگری استان فارس تأمین شود.
او افزود: همراهی شهروندان عزیز سپیدان و بیضا در مدیریت مصرف، یاریگر اصلی ما در حفظ ثبات شبکه است و این همدلی ملی، ضامن موفقیت در عبور از شرایط پرفشار فصول سال خواهد بود.
در ادامه این بازدید، اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان و بیضا، با ارج نهادن به زحمات بیوقفه کارکنان صنعت برق تصریح کرد: تلاشهای متخصصان صنعت برق در حفظ پایداری شبکه در شهرستانهای سپیدان و بیضا، آن هم در شرایط سخت کاری، شایسته تقدیر ویژه است. این عزیزان با وجود محدودیتها، مجاهدانه برای آرامش مردم و توسعه این مناطق تلاش میکنند.
اکبرپور با تأکید بر نقش حیاتی انرژی در شکوفایی اقتصادی این منطقه افزود: «شهرستانهای سپیدان و بیضا با ظرفیتهای بینظیر گردشگری در سطح کشور، نیازمند زیرساختهای انرژی قدرتمند هستند. توسعه و ارتقای ظرفیت پستهای برق این دو شهرستان، زیربنای جذب سرمایهگذاری و شکوفایی اقتصاد گردشگری در شرق استان فارس است و خوشبختانه در تعامل با برق منطقهای فارس، گامهای موثری برای تحقق این هدف برداشته شده است.
این بازدید میدانی، گواهی بر عزم جدی و همافزایی مسئولان برای رفع موانع و توسعه پایدار زیرساختهای انرژی در راستای خدمت به مردم شریف استان فارس است.
منبع: شرکت برق منطقهای فارس