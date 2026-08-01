باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: برنامه‌ریزی‌ها در قالب قرارگاه اربعین ۱۴۰۵ از مدتی قبل آغاز شده است و بیش از ۲۱۰ موکب درمانی در ایران و عراق راه‌اندازی کرده‌ایم.

او افزود: ۸۰ موکب در راه‌های مواصلاتی داخل کشور و مراکز درمانی مرزی و ۱۳۰ موکب نیز در کشور عراق دایر شده است و همچنین بیش از ۱۳ هزار نفر از همکاران ما در این طرح حضور مستقیم دارند و به مداوای زائران اباعبدالله(ع) می‌پردازند.

او ادامه داد: این برنامه از اول مرداد تا ۱۵ مرداد ماه اجرا می‌شود و همکاران ما در این دو هفته، بیش از ۸۳ هزار نفر ساعت خدمت‌رسانی خواهند کرد.