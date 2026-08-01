باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک عضو ارشد جریان «آمریکا را دوباره بزرگ کن» (مگا) شکست های راهبردی ترامپ در ایران را گردن معاونش انداخته و مدعی شده است که دونالد ترامپ اگر معاون خود، جی‌دی ونس، مانع‌تراشی نمی‌کرد، در ایران به اهدافش دست می‌یافت. این ارزیابی از مارک تایسن، ستون‌نویس واشنگتن پست و مشاور غیررسمی ترامپ در امور سیاست خارجی، در ستونی منتشر شده که شکاف عمیق میان دو مقام ارشد کاخ سفید را آشکار می‌کند.

تایسن در این ستون، آتش‌بس و یادداشت تفاهم مذاکره‌شده توسط ونس را به «بن‌بست راهبردی» تشبیه کرده که ترامپ را در جنگ ایران گرفتار کرده است. او با اشاره به شوخی کارتونی «بچه‌های بادام‌زمینی» که لوسی توپ را از زیر پای چارلی براون بیرون می‌کشد، می‌گوید که مشاورت ونس، ترامپ را برای شکست آماده می‌کند.

ونس؛ مانعی بر سر راه پیروزی یا صدای واقع‌گرای کاخ سفید؟

به ادعای تایسن، ونس با تعریف پیروزی در قالب یک توافق، عملاً به ایران حق وتو بر اعلام پیروزی آمریکا داده است. به گفته او، «تنها کاری که ایران باید بکند این است که از توافق سرباز بزند – که همین کار را هم می‌کند.» تایسن همچنین ادعا می‌کند که ونس، که به طور کلی مخالف درگیری‌های فرامرزی است، به طور فعال جایگاه ترامپ را تضعیف می‌کند.

این در حالی است که ونس در مصاحبه‌ای اخیر پیشنهاد کرده بود ترامپ ممکن است به سادگی از درگیری خارج شود و اعلام کند: «اگر [ایرانی‌ها]به توافق پایبند نباشند، تنگه‌ها هنوز باز است، ما آسیب باورنکردنی به برنامه هسته‌ای آنها وارد کرده‌ایم، و می‌توانیم به عنوان یک کشور به زندگی عادی خود ادامه دهیم.»، اما تایسن تأکید می‌کند که این موضع ترامپ نیست.

انتقادات به جنگ؛ سرزنش معاون رئیس‌جمهور

جنگ ترامپ با ایران که در فوریه آغاز شد، با گذشت زمان و عدم‌وجود راه‌حلی روشن، روزبه‌روز ناپسندتر شده است. کنگره هرگز این حمله را تأیید نکرد، پنتاگون در مورد آمار تلفات دستکاری کرده، و شواهد کمی وجود دارد که ایران به اندازه‌ای که ادعا شده، آسیب دیده باشد. در این شرایط، تایسن با اشاره به مخالفت‌های علنی ونس با مواضع ترامپ، او را مقصر اصلی این بن‌بست معرفی کرده و پیشنهاد داده است که رئیس‌جمهور باید از توصیه‌های کسانی استفاده کند که برای او موفقیت به ارمغان آورده‌اند، نه کسانی مانند ونس که او را ناامید کرده‌اند. کاخ سفید و دفتر معاون رئیس‌جمهور تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده‌اند.

منبع: دیلی بیست