باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای هماهنگی مجلس که در ۶ مرداد برگزار شد، گفت: در دوره سوم انقلاب، قوی شدن ایران موضوع اول است، بعد از شهادت سردار سلیمانی، امام شهید ما متمرکز بر ایران قوی بودند و به آن تأکید داشتند. در گام دوم انقلاب باید متمرکز بر این قوی شدن باشیم که یک شرط آن وحدت حول محور ولایت است.

ما مسئولان در درجه اول باید بسط ید برای ولایت فقیه ایجاد کنیم اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید از این نقطه شروع شود.

ما جنگ را پیروز شدیم ولی باید پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم و حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشد و چشم انداز آینده آن روشن باشد.

.قالیباف در ادامه به چگونگی شکل‌گیری میدانی به نام خیابان در جنگ تحمیلی سوم پرداخت