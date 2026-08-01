مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: موکب این اداره‌کل در شهرستان قروه و در مسیر تردد زائران اربعین به مرز بین‌المللی باشماق مریوان، با هدف خدمت‌رسانی به زائران و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویا طالب‌نیا در بازدید از موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان در شهرستان قروه اظهار کرد: همزمان با آغاز سفر زائران اربعین حسینی، این موکب در مسیر تردد زائران به مرز بین‌المللی باشماق با هدف تکریم زائران، ارائه خدمات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسیر راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در کنار خدمات‌رسانی به زائران، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و همچنین توانمندی‌های صنایع‌دستی استان کردستان نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران با ظرفیت‌های متنوع این استان بیشتر آشنا شوند.

او عنوان کرد: رویداد بزرگ اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن و هنر استان به زائران از نقاط مختلف کشوراست و تلاش کرده‌ایم از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.

طالب‌نیا با اشاره به برپایی فروشگاه صنایع‌دستی در جوار این موکب یادآور شد: محصولات صنایع‌دستی هنرمندان شهرستان قروه در این فروشگاه عرضه شده است و زائران می‌توانند ضمن آشنایی با هنر‌های بومی کردستان، از تولیدات هنرمندان استان نیز بازدید و خرید کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این موکب تا پایان ایام اربعین حسینی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و خدمات فرهنگی، راهنمایی و اطلاع‌رسانی لازم را به زائران ارائه می‌کند.

او از تلاش عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی این موکب قدردانی و بر تداوم خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.

منبع: میراث فرهنگی استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، موکب اربعین ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
فرماندار سنندج:
توسعه صنعتی در حریم روستا‌ها باید با حفظ میراث تاریخی همراه باشد
همکاری‌های بیمه روستایی و صنایع دستی کردستان شتاب می‌گیرد
مرز بین‌المللی باشماق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین آماده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پورذهبی: دشمن را نباید دست‌کم گرفت؛ پیروزی از آن مؤمنان است
آخرین اخبار
پورذهبی: دشمن را نباید دست‌کم گرفت؛ پیروزی از آن مؤمنان است
احتمال رگبار، تگرگ و موج گرما در کردستان
‌۱۲ طرح نیروگاه خورشیدی کردستان در انتظار تأمین مالی بانک‌ها
کاهش سهمیه سوخت، تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است
افزایش دو برابری هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی در کردستان
ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی کردستان به زائران اربعین معرفی می‌شود
خرید حدود ۸۰ هزار تُن گندم از کشاورزان شهرستان سقز