مدیریت بحران استان مازندران درباره ممنوعیت شنا در دریا به مردم و مسافران هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران در نامه هشداری اعلام کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد اداره کل هواشناسی مازندران؛ با وزش باد نسبتا" شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان تا روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ که اثر آن خطر غرق شدن شناگرها، قایقها و شناورهای گردشسگری، احتمال آسیب زدن به قفسهای پرورش ماهی در دریا و شناورهای صیادی و همچنین اختلال در فعالیتهای بنادر و دریانوردی خواهد بود.
او به مردم بومی و مسافران توصیه کرد در این مدت از شنا در دریا پرهیز کنند و حتما" به توصیههای ناجیان غرق و ماموران انتطامی توجه و از رفتن به داخل دریا خودداری کنند و همچنین فعالیتهای دریایی هم انجام نشود.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران