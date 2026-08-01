ژوزه مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، در فهرست اولیه خود برای مرحله سوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را قرار نداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- المپیاکوس یونان برای تقابل با نایمخن هلند در مرحله سوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا، فهرست ۲۵ نفره خود را اعلام کرد، اما غیبت مهدی طارمی، ستاره ۳۲ ساله ایرانی، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. در حالی که برخی رسانه‌های یونانی پیش‌تر از مازاد رفتن طارمی خبر داده بودند، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که این غیبت، عمدتاً یک تصمیم فنی و مربوط به وضعیت فیزیکی است.

به گزارش رسانه یونانی Sport Time، مندیلیبار با اولویت دادن به «آمادگی جسمانی» بر «سابقه و نام»، طارمی را به دلیل بازگشت دیرهنگام از تعطیلات و عدم رسیدن به سطح ایده‌آل تمرینات پیش‌فصل، از لیست اولیه کنار گذاشته است. رومن یارمچوک نیز با شرایطی مشابه از فهرست حذف شد. با این حال، طبق مقررات یوفا، المپیاکوس تا پیش از اولین بازی (۱۳ مرداد) فرصت دارد دو تغییر در فهرست خود ایجاد کند که احتمال بازگشت طارمی را زنده نگه می‌دارد.

در جبهه دیگر، در حالی که رسانه‌های برزیلی از علاقه واسکو دوگاما به جذب مهاجم سابق پورتو خبر می‌دهند، رسانه نزدیک به باشگاه المپیاکوس با اعلام پایان مذاکرات، این شایعات را تکذیب کرده است. در حال حاضر، ژوتا سیلوا و ایوب الکعبی با درخشش در تمرینات، جایگزین‌های اصلی در خط حمله المپیاکوس هستند.