یک متخصص مغز و اعصاب در مورد نوعی غذا که می‌تواند باعث فلج و مرگ شود هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در یک هشدار بهداشتی که توجه زیادی را به خود جلب کرده است، یک متخصص مغز و اعصاب آمریکایی سه غذایی را که برای حفظ سلامت مغز خود کاملاً از آنها اجتناب می‌کند، فاش کرد و خاطرنشان کرد که یکی از آنها در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد.

بایپینگ چن، متخصص مغز و اعصاب، که در رسانه‌های اجتماعی با نام "دکتر پنگ" شناخته می‌شود، اخیراً لیستی از غذا‌هایی را که از آنها اجتناب می‌کند در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت و تأکید کرد که مغز - عضوی که مسئول کنترل تمام عملکردها، حرکات، افکار و احساسات بدن است - سزاوار مراقبت ویژه است و تغذیه مناسب نقش محوری در حفظ سلامت آن دارد.

 پزشک به نوعی غذا اشاره کرد که او کاملاً از آن اجتناب می‌کند، خطری که می‌تواند منجر به فلج، از دست دادن بینایی و حتی در موارد نادر مرگ شود.« غذا‌های کنسرو شده در قوطی‌های آسیب دیده»

دکتر چن در مورد غذا‌های کنسرو شده در قوطی‌های آسیب دیده هشدار داد، به این معنی که قوطی‌هایی که دچار آسیب فیزیکی مانند تورم، ترک خوردگی یا فرورفتگی‌های عمیق شده‌اند، خطرناک هستند.

دکتر چن می‌گوید: «اگر قوطی برآمده، ترک‌خورده یا فرورفتگی‌های عمیقی داشته باشد، این نشانه‌ی هشداردهنده‌ای از آلودگی به باکتری‌ای به نام کلستریدیوم بوتولینوم است که باعث بوتولیسم می‌شود.»

او توضیح می‌دهد که این باکتری سم بوتولینوم تولید می‌کند، یکی از قوی‌ترین سموم شناخته‌شده برای بشر. مقدار بسیار کمی از آن می‌تواند سیگنال‌های عصبی بین مغز و عضلات را مختل کند و منجر به فلج شل، تاری دید و نارسایی تنفسی شود و در صورت عدم درمان با آنتی‌سم مناسب می‌تواند کشنده باشد.

بزرگترین خطر در این واقعیت نهفته است که این سم بی‌مزه و بی‌بو است، به این معنی که تشخیص آلودگی صرفاً با نگاه کردن یا بوییدن غذا غیرممکن است. حتی اگر غذا کاملاً گرم شود، ممکن است گرما برای خنثی کردن سم کافی نباشد، و دور انداختن کل قوطی تنها گزینه‌ی ایمن است.

منبع: اکسپرس

برچسب ها: کنسرو ، غذای کنسروی ، کنسروماهی ، سلامت مغز
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