باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید ذکایی، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ، در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعضای انجمن‌های تجارت الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان، با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان سال‌هاست آثار تحریم، مشکلات نقل‌وانتقال پول، پیچیدگی‌های واردات و محدودیت‌های تجاری را تجربه کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور به نظامی کارآمد برای تأمین مالی وابسته است.

وی افزود: این نشست صرفاً برای پیگیری یک تفاهم‌نامه نیست، بلکه تلاشی برای شکل‌گیری یک مسیر جدید در تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان است؛ مسیری که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند.

ذکایی با اشاره به سابقه همکاری انجمن با صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری یکی از سالم‌ترین و معتبرترین نهاد‌های مالی کشور است و همین سرمایه اعتماد، ظرفیت آن را برای ایفای نقشی فراتر از منابع بودجه‌ای فعلی در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ با انتقاد از تفاهم‌نامه‌های کم‌اثر گذشته، تصریح کرد: در تدوین این تفاهم‌نامه، بخش خصوصی از ابتدا در فرآیند طراحی و نگارش مشارکت داشت تا به جای امضای یک توافق تشریفاتی، مدلی عملیاتی و قابل اجرا شکل گیرد که بتواند در عمل به تأمین مالی شرکت‌ها منجر شود.

وی با بیان اینکه این الگو زمینه اهرم‌سازی منابع را فراهم می‌کند، افزود: مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی، ظرفیت صندوق نوآوری را چند برابر کرده و می‌تواند زمینه جذب منابع بیشتر از شبکه بانکی را فراهم کند. همچنین استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق، از دیگر مسیر‌های توسعه این مدل است.

ذکایی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: زمانی که بخش خصوصی منابع خود را وارد این سازوکار می‌کند، باید در فرآیند‌های اجرایی و تصمیم‌گیری نیز نقش مؤثر داشته باشد. تحقق این هدف مستلزم تغییر نگاه سنتی و حرکت به سمت همکاری و هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است.

وی همچنین خواستار بازنگری در برخی فرآیند‌های اجرایی صندوق شد و گفت: لازم است در اجرای این تفاهم‌نامه، رویه‌های اختصاصی و ساده‌تری نسبت به فرآیند‌های جاری صندوق تعریف شود تا شرکت‌ها بتوانند با سرعت بیشتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ با اشاره به پیشنهاد تعیین سقف تسهیلات بر مبنای درصدی از فروش دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: اصل این رویکرد مورد تأیید بخش خصوصی است، اما باید سقف پرداخت‌ها به گونه‌ای تعیین شود که امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت منابع بانکی فراهم شود و محدودیت‌های غیرضروری مانع توسعه فعالیت شرکت‌ها نشود.

ذکایی در پایان با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه باید به الگویی موفق برای هم‌افزایی میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تبدیل شود، گفت: اگر فرآیند‌ها تسهیل، منابع به‌درستی اهرم‌سازی و ظرفیت صندوق نوآوری تقویت شود، این نهاد می‌تواند نقشی بسیار فراتر از وضعیت فعلی در تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور ایفا کند.