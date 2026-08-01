باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مرکز سنجش آموزش پزشکی، زمان نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ که مقرر بود از امروز ۱۰ مردادماه آغاز شود به دلایل فنی به مدت سه هفته به تعویق افتاد.
براین اساس داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی باید منتظر بمانند تا پس از آغاز فرآیند ثبتنام و با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و آگاهی از شرایط و ضوابط شرکت در آزمون اقدام کنند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، مراحل نامنویسی خود را در مهلت تعیینشده به پایان برسانند.
همچنین جزئیات مربوط به زمان جدید ثبتنام و سایر مراحل نامنویسی، متعاقباً از طریق مزکر سنجش آموزش پزشکی و معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشـناسـی ارشـد رشتههای علوم پزشکی قرار بود از سـاعت ٩ صـبح امروز شنبه دهم مردادماه آغاز شود.
آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبانماه و نوبت صبح و عصر روز جمعه ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.