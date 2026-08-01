باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - همزمان با افزایش مصرف برق در روز‌های گرم سال، مسئولان صنعت برق نسبت به پیامد‌های استفاده غیرمجاز از شبکه برق هشدار می‌دهند و تأکید دارند که برق‌دزدی تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند امنیت و پایداری شبکه برق را با چالش مواجه کند؛ استفاده غیرمجاز از برق، به‌ویژه در دوره اوج مصرف، علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه، موجب تضییع حقوق مشترکان و کاهش کیفیت خدمات برق‌رسانی می‌شود.

برق‌دزدی می‌تواند پیامد‌هایی از جمله کاهش پایداری شبکه برق، آسیب به واحد‌های تولیدی، اختلال در خدمات عمومی، آسیب به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و تضییع حقوق مشترکان را به همراه داشته باشد.

در همین راستا شرکت‌های توزیع برق از شهروندان خواسته‌اند با پرهیز از هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، در حفظ زیرساخت‌های انرژی کشور و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان مشارکت کنند.

کارشناسان حوزه انرژی هم معتقدند، انشعاب‌های غیرمجاز و دستکاری کنتور‌ها علاوه بر ایجاد زیان مالی، باعث برهم خوردن تعادل بار شبکه، افزایش احتمال افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات توزیع و بالا رفتن خطر بروز حوادثی مانند برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی می‌شود.

در زمان اوج مصرف، هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه می‌تواند فشار بیشتری بر تجهیزات وارد کند و احتمال خاموشی‌های ناخواسته یا اختلال در برق‌رسانی به مشترکان مجاز را افزایش دهد. مقابله با برق‌دزدی، در کنار مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌ها، از راهکار‌های مهم برای حفظ پایداری شبکه برق است.

گفتنی است، آگاهی‌بخشی عمومی، گزارش انشعاب‌های غیرمجاز و استفاده از روش‌های قانونی برای دریافت برق، از مهم‌ترین اقدامات در کاهش این پدیده و حفظ سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.