باشگاه خبرنگاران جوان - سامان محمدی، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب، گفت: ساعت ۱۳:۰۵ روز ۱۴۰۵/۰۵/۰۹، در پی اعلام غرق شدن یک مرد ۴۵ ساله در زرینهرود، حوالی شهر کشاورز، تیم تخصصی غواصی و جستوجوی آتشنشانی میاندوآب بلافاصله برای همکاری در عملیات به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این فرد هنگام شنا در رودخانه دچار غرقشدگی شده بود. تیم غواصی آتشنشانی پس از بررسی محل و حدود دو ساعت عملیات جستوجوی تخصصی، موفق به کشف و خارج کردن پیکر وی از آب شد.
محمدی تصریح کرد: پس از تأیید فوت، پیکر متوفی برای انجام مراحل قانونی به آرامستان منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب با اشاره به اینکه این حادثه هفتمین مورد غرقشدگی سال ۱۴۰۵ در حوزه عملیاتی این سازمان است، از شهروندان خواست از شنا در رودخانهها، کانالهای آبرسانی و سایر نقاط غیرمجاز خودداری کنند، زیرا جریان آب و عمق نامشخص این مناطق میتواند در مدت کوتاهی جان افراد را به خطر اندازد.