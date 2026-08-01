دو غول نفتی آمریکا اعلام کردند که جنگ با ایران و اختلالات ناشی از آن در تنگه هرمز، عرضه جهانی فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده را تا نیمه دوم سال جاری در تنگنا نگه می‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو غول نفتی آمریکا، اکسونموبیل و شورون، هشدار دادند که عرضهٔ جهانی گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده احتمالاً تا نیمهٔ دوم سال جاری میلادی در تنگنا باقی خواهد ماند و با ادامهٔ جنگ با ایران که باعث اختلالات عمدهٔ انرژی شده است، قیمت‌ها به طور مداوم بالا خواهد ماند. 

هر دو شرکت روز جمعه گزارش دادند که سود سه‌ماههٔ دوم پالایشگاهی با جهش زیادی رو‌به‌رو شده است، زیرا کاهش ذخایر سوخت در کنار کاهش صادرات چین و تعطیلی پالایشگاه‌ها در روسیه، به حاشیهٔ سود بالاتری منجر شده است.

مایک ویرث، مدیرعامل شورون، در یک تماس تحلیلی گفت: «ما در سه‌ماههٔ سوم و شاید فراتر از آن، شاهد فشار صعودی بر قیمت محصولات خواهیم بود» و افزود که تقاضا برای فرآورده‌های تقطیری از جمله گازوئیل و نفت کوره در بلندمدت کاهش نخواهد یافت.

این افزایش حاشیهٔ سود و سودآوری متعاقب آن در حالی رخ می‌دهد که قیمت بنزین در آمریکا هفتهٔ پیش دوباره از مرز ۴ دلار در هر گالن عبور کرد و این چالشی سیاسی برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه ایجاد می‌کند که در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر برای حفظ اکثریت خود در کنگره مبارزه خواهند کرد.

غول‌های بزرگ نفتی آمریکا می‌گویند که تمام توان خود را برای حفظ سطح بالای تولید به کار می‌گیرند.

تولید بالا

اکسون اعلام کرد که پالایشگاه‌های خود در آمریکا را با ظرفیت بالا به کار گرفته و سه‌ماههٔ دوم رکوردی در تولید گازوئیل داشته است، در حالی که شورون گفت که پالایشگاه‌هایش در آمریکا به رکورد عبور از مرز یک میلیون بشکه در روز رسیده‌اند.

با این حال، دارن وودز، مدیرعامل اکسون، گفت که از سرگیری حمل و نقل از طریق تنگه هرمز برای تأمین نفت خام بیشتر به بازار حیاتی است.

او در مصاحبه با شبکهٔ سی‌ان‌بی‌سی گفت: «استفاده‌ای که ما شاهد بوده‌ایم در بلندمدت قابل تداوم نیست؛ بنابراین فکر می‌کنم این چالش پالایشگاهی برای مدتی با جهان همراه خواهد بود.»

وودز افزود که این شرکت بزرگترین ردپای پالایشگاهی را در خارج از چین در جهان دارد و اختلال در تأمین نفت خام، مشکلاتی را به بخش پایین‌دستی (پالایش و توزیع) افزوده است. پالایشگران باید تعمیرات اساسی لازم را انجام دهند و شورون گفت که انتظار می‌رود تعطیلی‌های سه‌ماههٔ سوم، ۱۷۵ تا ۲۲۵ میلیون دلار به سود بخش پایین‌دستی ضربه بزند.

اکسون گفت که تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده در سه‌ماههٔ سوم در مقایسه با سه ماه قبل کمتر خواهد بود.

در حالی که سود تعدیل‌شدهٔ بخش پایین‌دستی اکسون به ۴٫۱ میلیارد دلار رسید، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است انتظار داشته باشند که اکسون با توجه به ردپای بزرگ پالایشگاهی خود، نتایج پالایشگاهی حتی قوی‌تری گزارش دهد، بیراج بورخاتاریا، تحلیلگر آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس، در یادداشتی تحقیقاتی گفت.

اکسون با اختلاف اندکی پیش‌بینی‌های میانگین تحلیلگران را برای سود سه‌ماههٔ دوم از دست داد، در حالی که شورون فراتر از انتظارات عمل کرد. سهام اکسون ۱درصد کاهش یافت، در حالی که سهام شورون حدود ۲درصد افزایش داشت.

منبع: نیوز مکس

برچسب ها: پالایشگاه شورون ، اکسون موبیل ، قیمت انرژی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
شرایط ما هم گل و بلبل
همه چی آرومه من چقدر خوشبختم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
نه اینکه شرایط سوخت کشور الان خیلی عالی هستش
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی. تنگه هرمز همچنان بسته بماند
۲
۲
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