مدافع سابق پرسپولیس با انتشار پیامی احساسی در صفحه شخصی خود، از هواداران، هم‌تیمی‌ها و خانواده بزرگ این باشگاه خداحافظی کرد و برای سرخ‌پوشان آرزوی موفقیت و قهرمانی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- میلاد محمدی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، به صورت رسمی با باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم خداحافظی کرد. او در بخشی از پیامش نوشت: «امروز با قلبی پر از احساس از خانواده‌ای خداحافظی می‌کنم که همیشه بخشی از وجودم خواهد ماند.»

مدافع ملی‌پوش سابق سرخ‌ها ضمن قدردانی از هم‌تیمی‌هایش بابت لحظات خاطره‌انگیز، از حمایت هواداران پرسپولیس نیز تشکر کرد و نوشت: «از هواداران پرشور که در هر شرایطی کنارم بودند، از صمیم قلب سپاسگزارم. تا همیشه قدردان محبت شما خواهم بود.»

محمدی در پایان پیام خود نیز با آرزوی موفقیت برای سرخ‌پوشان، نوشت: «پرسپولیس قهرمان.» 
وداع احساسی میلاد محمدی با پرسپولیس

برچسب ها: میلاد محمدی ، پرسپولیس
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