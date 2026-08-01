مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه انتقال پیکر شهدای حمله آمریکایی-سعودی به عراق به پزشکی قانونی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهتاش خانی‌آباد از انتقال پیکر‌های مطهر شهدای حمله آمریکایی-سعودی به کشور عراق به پزشکی قانونی کرمانشاه و انجام اقدامات قانونی مربوط به آنان خبر داد.

وی عنوان کرد: پیکر‌های مطهر این شهدا به مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه منتقل شد و پس از انجام معاینات تخصصی، احراز هویت و طی مراحل قانونی، جواز دفن آنان صادر شد.

خانی‌آباد گفت: تمامی اقدامات قانونی و کارشناسی مرتبط با این شهدا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط قانونی و حفظ شأن و کرامت پیکر‌های مطهر انجام شد و پس از تکمیل فرآیند‌های مربوطه، پیکر‌ها جهت برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل پزشکی قانونی استان در انجام مأموریت‌های تخصصی و شرایط بحران، خاطرنشان کرد: کارکنان پزشکی قانونی با احساس مسئولیت و به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و در شرایط خاص نیز با تمام توان، وظایف قانونی و تخصصی خود را انجام می‌دهند.