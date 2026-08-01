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 اندیشمند برجسته آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم! + فیلم

مرشایمر  اندیشمند برجسته آمریکایی گفت: آمریکا در چهار هدف خود علیه ایران (تغییر رژیم، توقف غنی‌سازی، قطع حمایت از محور مقاومت و توقف برنامه موشکی) کاملاً شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز و دانشمند علوم سیاسی گفت: باید به یاد داشته باشید که با چهار هدف وارد این جنگ شدیم: اول، تغییر رژیم در ایران. دوم، از بین بردن توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. سوم، پایان دادن به حمایت ایران از حوثی‌ها، حزب‌الله و حماس. و چهارم، متوقف کردن برنامه موشک‌های دوربرد ایران. ما در هر چهار مورد شکست خوردیم.

او افزود: علاوه بر این، تا ۲۷ فوریه ایران کنترلی بر تنگه هرمز نداشت، اما اکنون کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. فراتر از آن، ساختار پایگاه‌های نظامی ما در منطقه عملاً از هم پاشیده است. شبکه ائتلاف‌های ما در منطقه نیز متلاشی شده.

 

 
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دیگه جرات نکرده تجزیه ایران را به زبان بیاورد ،ملعون،،
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