باشگاه خبرنگاران جوان - جلال زاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد ۴ هزار و ۹۲۷ زائر استان طی ۱۵۶ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم اربعین حسینی به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

او افزود: به منظور نظارت بر روند اعزام زائرین اربعین حسینی به مرز مهران، بازدید‌ها و نظارت‌های مستمر از سایت فروش اینترنتی شرکت‌های حمل و نقل مسافربری انجام می‌گیرد.

جلال زاده تصریح کرد: در این بازدید‌ها رعایت نرخ مصوب، ایمنی و بهداشت ناوگان و نیز تجهیزات ایمنی آنها از جمله اولویت‌های نظارتی کارشناسان این اداره کل بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: کارشناسان ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان بر روند جابه‌جایی زائران حسینی نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب و امتناع از عرضه خدمات، با قاطعیت با متخلفان برخورد و پرونده تخلف آنها را به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع خواهد داد.

او اظهار کرد: زائران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران‌فروشی مراتب را به همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مستقر در پایانه مسافربری و همچنین سامانه تلفنی ۱۴۱ انعکاس دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی