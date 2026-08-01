باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: پیادهروی اربعین، بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان است و خدمت به زائران سید و سالار شهیدان، افتخاری ارزشمند برای تمامی خادمان این مسیر نورانی محسوب میشود.
او افزود: ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با بهرهگیری از ظرفیت کارکنان و مشارکت داوطلبانه مهاجرین خارجی مقیم، موکبهای خدمترسانی را در مرز شلمچه و ورودی شیراز برپا کرده است تا بخشی از نیازهای زائران را تامین کند و تلاش کردهایم زمینه مشارکت هرچه بیشتر اتباع و مهاجرین را در برنامههای فرهنگی و معنوی اربعین فراهم کنیم.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه اتباع و مهاجرین خارجی در خدمترسانی به زائران، جلوهای از ارادت مشترک مسلمانان به اهلبیت (ع) و نمادی از انسجام و همبستگی میان ملتهای اسلامی است.
احمدی ادامه داد: اتباع و مهاجرین خارجی مقیم استان فارس همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حضوری فعال و مسئولانه داشتهاند و مشارکت آنان در برپایی این موکبها، نشاندهنده روحیه همدلی، همکاری و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
او با قدردانی از همراهی مهاجرین خارجی مقیم در برپایی این موکب، گفت: امیدواریم با همکاری تمامی خادمان اربعین، بتوانیم خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنیم.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همچنین با تاکید بر نقش برنامههای فرهنگی در کنار خدمات رفاهی اظهار کرد: در این موکبها، علاوه بر خدمات پذیرایی، برنامههایی همچون قرائت زیارت اربعین، توزیع محصولات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران و تبیین فرهنگ عاشورا نیز اجرا میشود تا فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.
احمدی، اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت دانست و از همه خادمان، خیرین و عوامل اجرایی که در برپایی این موکب مشارکت داشتهاند، قدردانی کرد.
موکب حضرت زینب کبری (س) در مرز شلمچه و موکب حضرت رقیه (س) توسط هیات مذهبی مهاجرین خارجی مقیم شیراز در ورودی این شهر (پل فسا) با همکاری ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس، تا پایان ایام اربعین با حضور خادمان داوطلب به ارائه خدمات به زائران حسینی ادامه خواهد داد.
منبع: استانداری فارس