سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان از الزام بررسی کارشناسی احکام اجرایی علیه واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزی برای بازسازی ناوگان صیادی آسیب‌دیده جزیره ابوموسی در نشست اخیر این قرارگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیمرادی در حاشیه نشست کارگروه مشترک قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان با محوریت رفع موانع همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در این نشست چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های بیمه‌ای و مالیاتی بررسی و راهکارهای تسهیل‌گر برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی در شرایط ناشی از «جنگ رمضان» و «جنگ هرمز» اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اعضای قرارگاه، تمامی احکام اجرایی صادرشده علیه واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی، پیش از اجرا باید در کمیته‌های تخصصی و کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی هرمزگان هدف از این تصمیم را جلوگیری از توقف چرخه تولید و حفظ اشتغال در شرایط کنونی عنوان کرد.

علیمرادی همچنین به وضعیت صیادان جزیره ابوموسی اشاره کرد و گفت: با توجه به خسارات وارده به قایق‌ها و تجهیزات صیادی این افراد در جریان رویدادهای اخیر، تصمیمات لازم برای تأمین و بازسازی ناوگان صیادی آسیب‌دیده اتخاذ شد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های حمایتی ویژه با هدف بازگشت سریع صیادان به چرخه اشتغال، رونق مجدد صیادی در خلیج فارس و تأمین معیشت پایدار مرزنشینان، از اولویت‌های جاری قرارگاه اقتصادی استان است.

منبع: قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان

برچسب ها: قرارگاه اقتصادی ، هرمزگان ، حمایت ، صیادان
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