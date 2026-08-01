باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حسینعلی نیکبخت رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به نتایج یک پژوهش انجامشده در این دانشگاه، گفت: بررسی اطلاعات تمامی بیماران ثبتشده در نظام ثبت بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل نشان داد حدود ۹۰ درصد مبتلایان به هپاتیت B سابقه دریافت واکسن نداشتند؛ یافتهای که اهمیت واکسیناسیون و تشخیص زودهنگام را بیش از پیش آشکار میکند.
او افزود: این مطالعه با بررسی اطلاعات تمامی بیماران مبتلا به هپاتیت B و C ثبتشده در نظام ثبت بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی یک دوره ششساله انجام شد و اطلاعات ۱۸۴ بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نیک بخت گفت: نتایج این پژوهش نشان داد میزان بروز هپاتیت در شهرستان بابل از ۸.۸۳ به ۴.۸۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کاهش یافته است. همچنین بررسی سوابق بیماران نشان داد حدود ۹۰ درصد مبتلایان به هپاتیت B سابقه واکسیناسیون نداشتند که این موضوع نقش مؤثر واکسن در پیشگیری از بیماری را بهخوبی نشان میدهد.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه هپاتیت B از بیماریهای ویروسی مهم کبد است، افزود: در صورت تشخیص دیرهنگام، این بیماری میتواند به سیروز و سرطان کبد منجر شود، در حالی که واکسن هپاتیت B یکی از مؤثرترین و ایمنترین راههای پیشگیری از این بیماری است.
دکتر نیکبخت ادامه داد: بسیاری از مبتلایان هنگام تشخیص، علائم مشخصی نداشتند؛ بنابراین انجام غربالگری و آزمایش در افراد در معرض خطر، از جمله افرادی که سابقه تماس با خون یا وسایل آلوده، مصرف مواد مخدر تزریقی، تماس جنسی پرخطر، دریافت فرآوردههای خونی یا سایر عوامل خطر را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: استمرار برنامههای واکسیناسیون، افزایش آگاهی عمومی، شناسایی افراد در معرض خطر و مقابله با اطلاعات نادرست درباره واکسنها، نقش مهمی در کاهش موارد جدید ابتلا و حفظ سلامت جامعه خواهد داشت.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل از شهروندان بهویژه افراد در معرض خطر خواست برای دریافت خدمات مشاوره، غربالگری، واکسیناسیون و پیگیری درمان به مرکز مشاوره هپاتیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل مراجعه کنند.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل