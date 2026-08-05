رئیس انجمن صنفی آردسازان گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن گندم در واحد‌های خبازی و صنف و صنعت در کشور مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن صنفی آردسازان گفت: تاخیر در مطالبات گندمکاران همه ساله در کشور رخ می دهد، درحالیکه با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و برآورد خرید، اعتبار آن در بودجه باید دیده شود و به موقع مطالبات پرداخت شود که متاسفانه این تاخیر سو تدبیری است که به قاعده تبدیل شده است.

به گفته وی، نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه باید اعتبارات لازم در اختیار سازمان برنامه و بودجه و بازرگانی دولتی بگذارند چراکه نحوه فعلی خرید به اعتبار دولت لطمه می زند.

مرتضوی ادامه داد: بارها اعلام کرده ایم‌ که خرید و نگهداری گندم به کارخانجات آرد واگذار شود و دولت در حلقه آخر یارانه واریز کند که متاسفانه تاکنون توجهی به این موضوع نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دولت، کشاورز و مردم از نحوه فعلی پرداخت یارانه نان گلایه مند هستند، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان خرید تضمینی گندم تا پایان فصل به ۷.۵ تا ۸ میلیون تن برسد که با احتساب ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تن مصرف، مابقی نیاز باید وارد شود و با توجه به آنکه قیمت گندم در این مقطع پایین است، باید خرید خود را انجام دهند و با اختلاط با آرد داخلی، کیفیت ارتقا یابد.

مرتضوی با بیان اینکه ماهانه یک میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود، گفت: آرد مورد نیاز واحدهای خبازی تامین شده و به اعتقاد بنده واردات ۴ میلیون تن گندم باید انجام شود.

رئیس انجمن صنفی آردسازان با بیان اینکه در اردیبهشت سال آینده وارد چرخه برداشت می شویم، تصریح کرد: واردات ۴ میلیون تن گندم باید در اولویت باشد و چنانچه تا پایان شهریور و مهر خرید انجام نشود، قیمت در بازارهای جهانی بالاتر خواهد رفت.

برچسب ها: واحدهای خبازی ، آرد گندم
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