دستاورد ۱۵ سال فعالیت پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب و سایر مراکز تحقیقاتی کشور، به معرفی رقم جدید پنبه «سروش» منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقم جدید پنبه «سروش» با مشارکت محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب و پس از طی فرآیند طولانی پژوهش، ارزیابی و بررسی‌های تخصصی، به عنوان یکی از ارقام جدید و امیدبخش پنبه کشور معرفی شد.

این رقم حاصل ۱۵ سال فعالیت پژوهشی در قالب طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ است که در مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی مختلف تابعه سازمان تات کشور و همچنین در قالب پروژه‌های تحقیقی–ترویجی در استان‌های پنبه‌خیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در فرآیند معرفی این رقم، میترا وندا و محمدحسن حکمت، از محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، ابوالقاسم قیصری و مجید محمودی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی در کنار جمعی از پژوهشگران مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و سایر مراکز تحقیقاتی، نقش مؤثری در اجرای مطالعات، ارزیابی‌های مزرعه‌ای و تحلیل نتایج ایفا کردند.

رقم «سروش» با ویژگی‌هایی نظیر تحمل به شوری، تیپ بوته نیمه‌بسته، قابلیت برداشت مکانیزه و سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی مناطق پنبه‌خیز، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه مکانیزاسیون و پایداری تولید پنبه ایفا کند.

همچنین این رقم در قالب پروژه‌های تحقیقی در ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع ارزیابی استان‌های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد مطلوب آن در شرایط متنوع اقلیمی و مدیریتی به تأیید رسیده است.

معرفی رقم «سروش» جلوه‌ای از نقش مؤثر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش فنی و توسعه ارقام نوین کشاورزی است؛ دستاوردی که با اتکا به پژوهش‌های بلندمدت، زمینه ارتقای بهره‌وری، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش درآمد پنبه‌کاران را فراهم می‌کند.

منبع: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس

برچسب ها: پنبه ، سروش ، مرکز تحقیقات ، کشاورزی‌ ، استان فارس
خبرهای مرتبط
تولید دو رقم زود بازده و مقاوم پنبه در گرگان با کمک سازمان انرژی اتمی
تدوین برنامه جامع تولید پنبه در کشور
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری تبهکاران
پرواز دوباره ۲ بالابان در زیستگاه‌های طبیعی فارس
قتل پسر به دست پدر در کوهچنار
تأکید دادگستری فارس بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی/تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان
صادرات بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی و پیاز از کازرون به بازار‌های خارجی 
تزریق ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای شتاب‌دهی به نهضت ملی مسکن در ارسنجان
اینجا جریمه نمی‌شوید؛ «نشان مهربانی» بر سینه رانندگان قانون‌مدار شیراز
توسعه دیپلماسی علمی با راهبرد ISC؛ توافق برای اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک
هوش مصنوعی در کمین گردشگری کلاسیک/ باید به سمت «گردشگری معنا» کوچ کنیم
از خیزش گرده‌های بی‌قرار تا غرش آسمان؛ آغاز موج جدید گرما از اواسط هفته
کاهش سقط مکرر و کوتاه‌تر شدن مسیر درمان با فناوری‌های نوین ناباروری
زنگ خطر «نارسایی زودرس تخمدان» در زنان/ سن زوال عملکرد تخمدان‌ها کاهش یافت
فاتح قله والیبال فارس؛ فولاد غدیر نی‌ریز قهرمان سوپرلیگ شد
مسیر هموار تولید در فارس با استقرار کلینیک‌های سیار صنعت
سقایان آب منطقه‌ای فارس در خدمت زائران اربعین شلمچه
برداشت انگور از سطح ۷ هزار هکتار از باغات شهرستان کوار
آمادگی موزه‌های فارس برای حفاظت از آثار در شرایط بحرانی
فارس رتبه اول تولید و صادرات انجیر کشور با نشان و ثبت جهانی
۲۶ مصدوم و یک فوتی در حوادث رانندگی فارس
فرصتی طلایی در پویشی بزرگ برای صیقل یافتن قلوب/ مهلت ارسال تا پایان مرداد
گره‌گشایی از پروژه‌های کلان زیرساختی فارس در شورای فنی
مدیریت مصرف برق؛ ضرورت عبور از روزهای اوج مصرف در آباده
بهره‌مندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلال‌احمر فارس
اختصاص ۵.۹ همت منابع بانکی به مسکن شهری فارس/ بررسی روند پیشرفت پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود
هشدار درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در فارس/ ناباروری چالش اصلی سلامت خانواده است
برنامه‌ جدید شیراز برای ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم
پیگیری بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
ایمنی تجهیزات تفریحی شیراز زیر ذره‌بین کمیته ساماندهی
معرفی رقم جدید پنبه «سروش»؛ حاصل ۱۵ سال پژوهش محققان فارس
فعالیت موکب‌های اتباع و مهاجرین خارجی در ورودی شیراز و مرز شلمچه