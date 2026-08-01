دستاورد ۱۵ سال فعالیت پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب و سایر مراکز تحقیقاتی کشور، به معرفی رقم جدید پنبه «سروش» منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقم جدید پنبه «سروش» با مشارکت محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب و پس از طی فرآیند طولانی پژوهش، ارزیابی و بررسیهای تخصصی، به عنوان یکی از ارقام جدید و امیدبخش پنبه کشور معرفی شد.
این رقم حاصل ۱۵ سال فعالیت پژوهشی در قالب طرحهای تحقیقاتی اجرا شده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ است که در مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی مختلف تابعه سازمان تات کشور و همچنین در قالب پروژههای تحقیقی–ترویجی در استانهای پنبهخیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
در فرآیند معرفی این رقم، میترا وندا و محمدحسن حکمت، از محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، ابوالقاسم قیصری و مجید محمودی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی در کنار جمعی از پژوهشگران مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و سایر مراکز تحقیقاتی، نقش مؤثری در اجرای مطالعات، ارزیابیهای مزرعهای و تحلیل نتایج ایفا کردند.
رقم «سروش» با ویژگیهایی نظیر تحمل به شوری، تیپ بوته نیمهبسته، قابلیت برداشت مکانیزه و سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی مناطق پنبهخیز، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، توسعه مکانیزاسیون و پایداری تولید پنبه ایفا کند.
همچنین این رقم در قالب پروژههای تحقیقی در ایستگاههای تحقیقاتی و مزارع ارزیابی استانهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد مطلوب آن در شرایط متنوع اقلیمی و مدیریتی به تأیید رسیده است.
معرفی رقم «سروش» جلوهای از نقش مؤثر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش فنی و توسعه ارقام نوین کشاورزی است؛ دستاوردی که با اتکا به پژوهشهای بلندمدت، زمینه ارتقای بهرهوری، توسعه کشاورزی دانشبنیان و افزایش درآمد پنبهکاران را فراهم میکند.
منبع: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس