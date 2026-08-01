باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از روز جمعه ۱۶ مرداد در تاشکند ازبکستان آغاز می‌شود و تیم ایران با ترکیب کامل در دو بخش پسران (۱۲ نفر) و دختران (۱۴ نفر) شرکت می‌کند.

براساس تصمیم کادرفنی نفرات زیر به رقابت‌ها اعزام می‌شوند:

دختران (نوجوانان- جوانان)

۶۱ کیلوگرم

یلدا شریفی (نوجوانان)

مریم کشتکار (جوانان)

هاجر معینی (نوجوانان)

۶۹ کیلوگرم

مهرانه مختاری (نوجوانان)

مهرسا صفاوردی (نوجوانان)

۶۹ کیلوگرم

هانیه شریفی (جوانان)

هستی صدیقی (جوانان)

۷۷ کیلوگرم

دینا تقی زاده (جوانان)

نسیم قاسمی (نوجوانان)

آناهیتا زارعی (جوانان و نوجوانان)

۷۷+ کیلوگرم

مهسا بهشتی (جوانان ۸۶ کیلوگرم) (نوجوانان ۷۷+ کیلوگرم)

آوا فرهادی (نوجوانان +۷۷ کیلوگرم)

۸۶+ کیلوگرم

حسنا امیری (جوانان)

رویا نوری نژاد (جوانان)

پسران (نوجوانان-جوانان)

۷۰ کیلوگرم

رضا زمانی (نوجوانان)

محراب دواسری (جوانان)

۸۵ کیلوگرم

کیان ولی پور (نوجوانان)

محمدامین دادوند (نوجوانان و جوانان)

۷۵ کیلوگرم

محمدجواد بیرانوند (نوجوانان و جوانان)

۹۵ کیلوگرم

امیرمحمد رحمتی (جوانان)

حمیدرضا زارعی (جوانان)

مهدی عسگری (نوجوانان)

۹۵+ کیلوگرم

پوریا عباسپوریان (نوجوانان)

طا‌ها نوجوان (نوجوانان ۹۵+) (جوانان ۱۱۰+)

۱۱۰ کیلوگرم

فرهاد قلی زاده (جوانان)

۱۱۰+ کیلوگرم

طا‌ها نعمتی مقدم (جوانان)