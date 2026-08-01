تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان ایران با هدف درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، با ترکیب کامل ۱۴ دختر و ۱۲ پسر راهی ازبکستان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از روز جمعه ۱۶ مرداد در تاشکند ازبکستان آغاز می‌شود و تیم ایران با ترکیب کامل در دو بخش پسران (۱۲ نفر) و دختران (۱۴ نفر) شرکت می‌کند.

براساس تصمیم کادرفنی نفرات زیر به رقابت‌ها اعزام می‌شوند:

دختران (نوجوانان- جوانان)
۶۱ کیلوگرم
یلدا شریفی (نوجوانان)
مریم کشتکار (جوانان)
هاجر معینی (نوجوانان)

۶۹ کیلوگرم
مهرانه مختاری (نوجوانان)
مهرسا صفاوردی (نوجوانان)

۶۹ کیلوگرم
هانیه شریفی (جوانان)
هستی صدیقی (جوانان)

۷۷ کیلوگرم
دینا تقی زاده (جوانان)
نسیم قاسمی (نوجوانان)
آناهیتا زارعی (جوانان و نوجوانان)

۷۷+ کیلوگرم
مهسا بهشتی (جوانان ۸۶ کیلوگرم) (نوجوانان ۷۷+ کیلوگرم)
آوا فرهادی (نوجوانان +۷۷ کیلوگرم)

۸۶+ کیلوگرم
حسنا امیری (جوانان)
رویا نوری نژاد (جوانان)

پسران (نوجوانان-جوانان)
۷۰ کیلوگرم
رضا زمانی (نوجوانان)
محراب دواسری (جوانان)

۸۵ کیلوگرم
کیان ولی پور (نوجوانان)
محمدامین دادوند (نوجوانان و جوانان)

۷۵ کیلوگرم
محمدجواد بیرانوند (نوجوانان و جوانان)

۹۵ کیلوگرم
امیرمحمد رحمتی (جوانان)
حمیدرضا زارعی (جوانان)
مهدی عسگری (نوجوانان)

۹۵+ کیلوگرم
پوریا عباسپوریان (نوجوانان)
طا‌ها نوجوان (نوجوانان ۹۵+) (جوانان ۱۱۰+)

۱۱۰ کیلوگرم
فرهاد قلی زاده (جوانان)

۱۱۰+ کیلوگرم
طا‌ها نعمتی مقدم (جوانان)

برچسب ها: وزنه برداری ، فدراسیون وزنه برداری
خبرهای مرتبط
استعفای سرمربی تیم ملی وزنه برداری بررسی می‌شود
توضیحات دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها درباره فهرست اعزامی وزنه‌برداری به اسپانیا
دیدار خسروی‌وفا با المپیکی‌های وزنه‌برداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
دنی ولبک به چلسی پیوست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد