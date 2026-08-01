رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در تصادف زنجیره‌ای صبح امروز کنارگذر شمالی اراک، ۱۵ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  بهروز ایران‌نژاد گفت: طی گزارش تلفنی ساعت ۸:۳۹ امروز به سامانه ۱۱۵، وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در کنارگذر شمالی اراک، حدفاصل روستای مالک‌آباد به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: متاسفانه در این حادثه یک کودک ۶ ماهه در دم جان خود را از دست داد و ۱۵ مصدوم نیز به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.

منبع ایرنا

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، حادثه رانندگی
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