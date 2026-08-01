مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: سایت مسکن استیجاری در استان تهران به زودی باز شده و بخشی از واحدها هم در استان تهران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن در استان تهران اظهار کرد: باز شدن سامانه استان‌ها به‌صورت تدریجی در حال انجام است و وزارت راه و شهرسازی به ترتیب سامانه استان‌ها را فعال می‌کند.

وی افزود: درباره استان تهران نیز اعلام شده است که این سامانه به‌زودی باز خواهد شد و ان‌شاءالله تا پایان هفته امکان اجرای این فرآیند برای استان تهران فراهم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره محل استقرار واحدهای آماده‌شده در استان نیز گفت: این واحدها در سطح استان به‌صورت پراکنده قرار دارند و مناطقی مانند گیلاوند، شهریار و رباط‌کریم را شامل می‌شوند و در برخی مناطق نیز پروژه‌هایی در محدوده شهر تهران وجود دارد.