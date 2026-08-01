مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: سایت مسکن استیجاری در استان تهران به زودی باز شده و بخشی از واحدها هم در استان تهران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن در استان تهران اظهار کرد: باز شدن سامانه استان‌ها به‌صورت تدریجی در حال انجام است و وزارت راه و شهرسازی به ترتیب سامانه استان‌ها را فعال می‌کند.

وی افزود: درباره استان تهران نیز اعلام شده است که این سامانه به‌زودی باز خواهد شد و ان‌شاءالله تا پایان هفته امکان اجرای این فرآیند برای استان تهران فراهم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره محل استقرار واحدهای آماده‌شده در استان نیز گفت: این واحدها در سطح استان به‌صورت پراکنده قرار دارند و مناطقی مانند گیلاوند، شهریار و رباط‌کریم را شامل می‌شوند و در برخی مناطق نیز پروژه‌هایی در محدوده شهر تهران وجود دارد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
افزایش وام نهضت ملی مسکن؛ آیا سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان بیشتر می‌شود؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
قراداد پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی منعقد شد
سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن باید باز شود/تسهیلات نهضت ملی مسکن کافی نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
آخرین اخبار
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
فالوور رایگان روبیکا با اپلیکیشن دایرکت هوشمند
کارت سوخت حذف نمی‌شود
اجرایی شدن تخفیف سود بازرگانی برای واردات از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام
تداوم پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ به زیان دیدگان
تصویب کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت راه‌آهن هرات - مزارشریف
نمایشگاه‌های بین‌المللی؛ حلقه اتصال تولیدکنندگان صنفی به بازار‌های خارجی
بازار تخم مرغ متعادل است
انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آغاز شد+ فیلم
درخواست از زائران برای بازگشت از همان مرز خروجی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۰ مرداد
کیفیت خدمات پس از فروش خودرو، ارتقا می‌یابد
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در سواحل مکران بررسی شد
انجام سفر‌های ریلی اربعین با ایجاد ظرفیت ۴۹۰ صندلی
اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۹ تن فرسایش خاک را کاهش می‌دهد
نوسان قیمت گوشت ارتباطی به واردات ندارد/ قیمت دام زنده کاهشی است
فصل تازه‌ای از هم‌افزایی نظام مالی با محوریت وزارت اقتصاد
آمار نگران‌کننده تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین/ هشدار سازمان راهداری به زائران درباره رانندگی در حالت خستگی
رفع تعهد بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی
علت گرانی میوه در بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا به ۴۳۰ هزار تومان رسید
تغییر ریل صادرات کشور از «خام‌فروشی» به سمت کالای نهایی
ورود کشور کره جنوبی برای انعقاد تفاهم‌نامه صنعتی سازی با ایران
تولید محصولات کشاورزی با قطعی برق ۱۰ میلیون تن کاهش می یابد
۵۰۰ هزار تن برنج در انبار‌ها موجود است/ تولید برنج به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن می‌رسد