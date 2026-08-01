باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وانپلاس از گوشی جدید خود رونمایی کرد که مجهز به بدنه بسیار بادوام و مشخصات عالی است که با جدیدترین گوشیهای میانرده اندرویدی رقابت میکند.
این گوشی دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استانداردهای MIL-STD-810H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP64 است. ابعاد آن ۱۶۶.۴ در ۷۸.۱ در ۸.۷ میلیمتر و وزن آن ۲۱۴ گرم است.
صفحه نمایش آن ۶.۸ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۹۰۰ نیت است.
این دستگاه اندروید ۱۶ را با OxygenOS 16 اجرا میکند و از پردازنده Mediatek Dimensity 6360 Apex، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، 4.6 گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره میبرد.
دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۱۰۸۰ p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۵ مگاپیکسل است.
وانپلاس همچنین این گوشی را به دو درگاه سیمکارت، جک هدفون ۳.۵ میلیمتری، پورت USB Type-C 2.0 و باتری ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ ۱۵ واتی مجهز کرده است.
منبع: gsmarena