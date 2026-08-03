نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید شیر خام تا پایان سال به بالای ۱۳ میلیون تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بعد از مصوبه ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی وزارت جهاد کشاورزی به ازای خرید هر کیلو شیر خام، صنایع لبنی طی نامه ای قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد دادند و بعد از آن با برگزاری جلساتی در وزارت جهاد مقرر شد با رفع مشکلات صادراتی، شیر را با قیمت مصوب خریداری کنند.

به گفته وی، گزارش های استانی حاکی از آن است که تمامی کارخانه ها شیر را با قیمت مصوب خریداری نمی کنند و از طرفی پول دامدار با تاخیر انجام می شود. گفتنی است برخی کارخانه ها ۵۵ هزار تومان هر کیلو شیر خام را خریداری می کنند و به طور کامل ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی تمامی کارخانه ها رعایت نمی شود.

آزاد ادامه داد: کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف در طول سال چند بار قیمت محصولات خود را افزایش می دهند و متاسفانه نظارت دقیقی بر این موضوع انجام‌ نمی شود که براین اساس تنها دامدار تاوان این امر را می دهد که تبعات این امر بدلیل کمبود نقدینگی دامدار و افزایش هزینه ها بسیار زیان بار خواهد بود به طوریکه دامدار ناگریز به کشتار دام های مولد خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه جذابیت صادرات بدلیل نوسان نرخ ارز افزایش یافته است، افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، امسال سال خوبی برای تولید خواهد بود و تنها سرمایه در گردش مشکل پیش روی دامدار است که در صورت عدم تامین دامدار ناگریز به حذف گله خواهد بود.

آزاد افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیر خام تا پایان سال به بیش از ۱۳ میلیون تن برسد.

به گفته وی، برای ایجاد زنجیره تولید تا مصرف مصوبه از ستاد تنظیم بازار داریم، اما اجرای این امر‌ مستلزم ورود دولت است.  تولیدکنندگان با واردات گوشت مشکلی ندارند، اما در مقطعی سال که عرضه دام بالاست، نیازی به واردات نداریم.

آزاد ادامه داد: ایجاد زنجیره تولید نیازمند حمایت همه جانبه دولت است و در زنجیره حتی واردکنندگان باید بیایند.

وی قیمت هر کیلو گوساله زنده ۵۱۰ تا ۵۲۰ هزار تومان و دام سبک ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو لاشه گوسفند باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که متاسفانه با قیمت های بالاتری عرضه می شود.

برچسب ها: تولید شیرخام ، قیمت شیرخام
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